Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 г. Он обвиняется в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции 1 марта 2008 г. Участники митинга выступали против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Из-за действий властей более 250 протестующих получили ранения, десять человек погибли.