Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог суммой 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. По его словам, в выплате залога участвовали генеральный директор группы компаний «Монарх» Сергей Амбарцумян, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, бизнесмен и меценат Геннадий Степанян. Часть средств внесла АФК «Система», в которой Кочарян является независимым директором.
Амбарцумян сообщил РБК, что участвовал в выплате залога как физическое лицо. Он добавил, что не видит необходимости держать бывшего президента Армении под стражей: «это не правильно», сказал он.
Апелляционный суд Армении освободил под залог Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, 18 июня, сообщал портал Aysor. Бывший президент сейчас находится в медицинском центре «Измирлян» в Ереване.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 г. Он обвиняется в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции 1 марта 2008 г. Участники митинга выступали против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Из-за действий властей более 250 протестующих получили ранения, десять человек погибли.