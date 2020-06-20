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Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

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Российские бизнесмены внесли залог суммой 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. По его словам, в выплате залога участвовали генеральный директор группы компаний «Монарх» Сергей Амбарцумян, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, бизнесмен и меценат Геннадий Степанян. Часть средств внесла АФК «Система», в которой Кочарян является независимым директором. 

Амбарцумян сообщил РБК, что участвовал в выплате залога как физическое лицо. Он добавил, что не видит необходимости держать бывшего президента Армении под стражей: «это не правильно», сказал он. 

Апелляционный суд Армении освободил под залог Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, 18 июня, сообщал портал Aysor. Бывший президент сейчас находится в медицинском центре «Измирлян» в Ереване.

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Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 г. Он обвиняется в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции 1 марта 2008 г. Участники митинга выступали против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Из-за действий властей более 250 протестующих получили ранения, десять человек погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных