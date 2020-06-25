Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Мосбиржу

Ведомости

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд. Вторичный листинг позволит Petropavlovsk диверсифицировать базу инвесторов, привлечь инвесторов из России, в том числе институциональных, а также повысить ликвидность, а значит, и капитализацию компании, сказал гендиректор компании Павел Масловский. Консультантом Petropavlovsk по листингу выступил «Ренессанс Капитал». Управляющий директор, руководитель по работе на рынках акционерного капитала в России и СНГ инвестиционной компании Дмитрий Бродский отметил в разговоре с «Ведомостями», что в последнее время наметился тренд на возвращение компаний на Мосбиржу. Это связано с большим потенциалом ликвидности на площадке и удобством проведения торгов, подчеркнул он.

Масловский подчеркнул, что интерес к золотодобывающей отрасли у инвесторов растет. А по словам председателя правления Московской биржи Юрия Денисова, растет и интерес именно к двойному листингу как к инструменту повышения ликвидности.  Интерес к золоту поддерживается волатильностью и неопределенностью на финансовых рынках, в частности, из-за коронавируса и торговых войн, говорит аналитик Raiffeisenbank Михаил Солодов. Компания выбрала правильное время для начала листинга, так как сейчас наблюдается переток средств с банковских вкладов на фондовый рынок, согласен аналитик «Атон» Андрей Лобазов: ставки по депозитам снижаются, и инвесторы ищут лучшую доходность. Листинг на Мосбирже как раз должен повысить удобство торговли акциями для частных инвесторов, считает он. По данным Бродского, спрос на бумаги Petropavlovsk высокий: через час после начала торгов торговалось уже 3 млн бумаг компании.  Листинг на Мосбирже рассчитан в основном на частных инвесторов из России, которые не имеют доступа к торгам на Лондонской бирже, считает Солодов.

Petropavlovsk основана в 1994 г. как Peter Hambro Mining. Основная часть производственных активов сосредоточена в Амурской области (месторождения коренного золота – Пионер, Покровский, Маломыр и Албын). Peropavlovsk владеет 31,1% IRC Ltd, занимающейся разработкой месторождений железной руды на Дальнем Востоке. После открытия торгов в Лондоне компания подорожала на 2,17%. Крупнейший акционер Petropavlovsk - «Южуралзолото» (22,4%). Бенефициаром «Южуралзолота» считается председатель совета директоров Константин Струков. 100% «Южуралзолота» (в том числе 99,995% — через кипрскую Ugold Limited) принадлежат Евгении Кузнецовой.  Представитель «Южуралзолота» от комментариев отказался. Другие крупные акционеры Petropavlovsk: Sothic Capital European Opportunities Master Fund (10,96%), инвесткомпании D.E. Shaw & Co Дэвида Шоу (7,77%), Prosperity Capital Management (5%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных