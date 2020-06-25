Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Мосбиржу

Масловский подчеркнул, что интерес к золотодобывающей отрасли у инвесторов растет. А по словам председателя правления Московской биржи Юрия Денисова, растет и интерес именно к двойному листингу как к инструменту повышения ликвидности. Интерес к золоту поддерживается волатильностью и неопределенностью на финансовых рынках, в частности, из-за коронавируса и торговых войн, говорит аналитик Raiffeisenbank Михаил Солодов. Компания выбрала правильное время для начала листинга, так как сейчас наблюдается переток средств с банковских вкладов на фондовый рынок, согласен аналитик «Атон» Андрей Лобазов: ставки по депозитам снижаются, и инвесторы ищут лучшую доходность. Листинг на Мосбирже как раз должен повысить удобство торговли акциями для частных инвесторов, считает он. По данным Бродского, спрос на бумаги Petropavlovsk высокий: через час после начала торгов торговалось уже 3 млн бумаг компании. Листинг на Мосбирже рассчитан в основном на частных инвесторов из России, которые не имеют доступа к торгам на Лондонской бирже, считает Солодов.