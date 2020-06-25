Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Мосбиржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд. Вторичный листинг позволит Petropavlovsk диверсифицировать базу инвесторов, привлечь инвесторов из России, в том числе институциональных, а также повысить ликвидность, а значит, и капитализацию компании, сказал гендиректор компании Павел Масловский. Консультантом Petropavlovsk по листингу выступил «Ренессанс Капитал». Управляющий директор, руководитель по работе на рынках акционерного капитала в России и СНГ инвестиционной компании Дмитрий Бродский отметил в разговоре с «Ведомостями», что в последнее время наметился тренд на возвращение компаний на Мосбиржу. Это связано с большим потенциалом ликвидности на площадке и удобством проведения торгов, подчеркнул он.
Масловский подчеркнул, что интерес к золотодобывающей отрасли у инвесторов растет. А по словам председателя правления Московской биржи Юрия Денисова, растет и интерес именно к двойному листингу как к инструменту повышения ликвидности. Интерес к золоту поддерживается волатильностью и неопределенностью на финансовых рынках, в частности, из-за коронавируса и торговых войн, говорит аналитик Raiffeisenbank Михаил Солодов. Компания выбрала правильное время для начала листинга, так как сейчас наблюдается переток средств с банковских вкладов на фондовый рынок, согласен аналитик «Атон» Андрей Лобазов: ставки по депозитам снижаются, и инвесторы ищут лучшую доходность. Листинг на Мосбирже как раз должен повысить удобство торговли акциями для частных инвесторов, считает он. По данным Бродского, спрос на бумаги Petropavlovsk высокий: через час после начала торгов торговалось уже 3 млн бумаг компании. Листинг на Мосбирже рассчитан в основном на частных инвесторов из России, которые не имеют доступа к торгам на Лондонской бирже, считает Солодов.
Petropavlovsk основана в 1994 г. как Peter Hambro Mining. Основная часть производственных активов сосредоточена в Амурской области (месторождения коренного золота – Пионер, Покровский, Маломыр и Албын). Peropavlovsk владеет 31,1% IRC Ltd, занимающейся разработкой месторождений железной руды на Дальнем Востоке. После открытия торгов в Лондоне компания подорожала на 2,17%. Крупнейший акционер Petropavlovsk - «Южуралзолото» (22,4%). Бенефициаром «Южуралзолота» считается председатель совета директоров Константин Струков. 100% «Южуралзолота» (в том числе 99,995% — через кипрскую Ugold Limited) принадлежат Евгении Кузнецовой. Представитель «Южуралзолота» от комментариев отказался. Другие крупные акционеры Petropavlovsk: Sothic Capital European Opportunities Master Fund (10,96%), инвесткомпании D.E. Shaw & Co Дэвида Шоу (7,77%), Prosperity Capital Management (5%).