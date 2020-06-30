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На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости

На руднике «Интернациональный» в Якутии (принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса») произошел погрузочно-разгрузочная машина в горной выработке, сообщает региональный главк МЧС. В шахте находятся 98 человек, их выводят на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме, отмечают в МЧС.

Сигнал о задымлении поступил в 13.25 по местному времени (4.25 мск), машинист обнаружил задымление и потушил его штатным огнетушителем, сообщили «Ведомостям» в «Алросе». На месте работают специалисты военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС, они обследуют горные выработки. После проверки ВГСЧ на отсутствие следов задымления работы продолжатся в штатном режиме, отметил представитель компании.

Инцидент произошел в первый день работы рудника «Интернациональный» после приостановки, объявленной в конце июня из-за обнаружения коронавируса среди персонала рудника. До этого время работу на «Интернациональном» продолжали только службы, обеспечивающие за безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. «Алроса» планировала остановить работу рудника на срок от 7 до 14 дней. Начать работу с 00.30 30 июня по местному времени (18.30 мск 29 июня) руководство Мирнинского ГОКа решило после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций, уточнили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных