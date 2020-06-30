На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Инцидент произошел в первый день работы рудника «Интернациональный» после приостановки, объявленной в конце июня из-за обнаружения коронавируса среди персонала рудника. До этого время работу на «Интернациональном» продолжали только службы, обеспечивающие за безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. «Алроса» планировала остановить работу рудника на срок от 7 до 14 дней. Начать работу с 00.30 30 июня по местному времени (18.30 мск 29 июня) руководство Мирнинского ГОКа решило после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций, уточнили в компании.