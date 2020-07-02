«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят информацию о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве, пишет РБК со ссылкой на представителей компаний. Видео драки опубликовало издание Baza.
На видео видно, как группа людей преимущественно в зеленой одежде, а также несколько человек в желтой, дерутся между собой. По данным Baza, в драке участвовали около 30 человек. После прибытия полиции они разбежались, однако когда она уехала, драка продолжилась.
В Москве сегодня произошла разудалая битва между курьерами двух домов: дома Яндекса и дома Деливери.— baza (@bazabazon) July 2, 2020
Бились между собой больше 30 человек. Причину драки выяснить вряд ли получится — все курьеры разбежались, а в больницу никто не обращался.
Околофутбол стал очень странным. pic.twitter.com/8afLz0MqKa