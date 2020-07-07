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Ритейлеры зафиксировали всплеск продаж недорогих смартфонов после выплат на детей

Ведомости

Российские семьи с детьми потратили часть социальных выплат на покупку новых смартфонов. Продажи мобильных устройств с ценой до 10 000 рублей после выплат выросли на 48%, рассказали газете «Коммерсантъ» опрошенные сотовые ритейлеры.

Всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 000 рублей в региональных розничных сетях зафиксировали в начале июня и июля. Об этом изданию рассказали в одной из независимых компаний, скачок продаж подтвердили и в компании-партнере нескольких федеральных сетей электроники. По словам собеседника газеты в компании-партнере крупных сетей, продажи в дни после социальных выплат в 10 000 рублей на ребенка сравнялись с предновогодними. а сами сети делали заказы на новые поставки недорогих устройств. Всего, по указанию президента Владимира Путин на выплаты по 10 000 рублей на ребенка от трех до 16 лет в июне и июле 2020 г. выделили 543 млрд рублей. По данным компании Gfk продажи смартфонов в России за первую неделю июня выросли на 31% в натуральном и на 33% в денежном выражении к аналогичному периоду 2019 г. На 48% в штуках по сравнению с предыдущей неделей выросли продажи смартфонов ценой ниже 10 тыс. руб.

В «Связном» сообщили, что с 1 по 7 июня продажи на российском рынке смартфонов в названном ценовом сегменте выросли на 32% в натуральном выражении и на 24% в денежном. При этом в мае они снижались на 9% в штуках и 12% в деньгах год к году. По подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», в первую неделю июня росла как доля устройств до 10 тыс. руб., так и более дорогих. В розничной сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в июне продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. выросли на 74%, 38% проданных устройств — смартфоны ценой от 5 тыс. до 10 тыс. руб. По оценке МТС, всплеск продаж гаджетов в июне произошел по ряду причин. Среди них — возобновление работы торговых центров, отложенный спрос и отказ от трат на отпуск. По данным ТС, с января по июнь, в России продали 13,6 млн смартфонов на 223 млрд руб., что на 3% больше в натуральном и на 5,1% в денежном выражении, чем за аналогичный период 2019 г.

Ранее по теме: Российский рынок смартфонов вернулся к росту

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, благодаря продажам недорогих смартфонов российский рынок стал единственными из европейских, показавшим в июне рост. По оценке эксперта, сегмент смартфонов до 10 тыс. руб. занимает около трети рынка. По словам же гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на сегмент мобильных устройств была потрачена лишь часть социальных выплат на детей, другая часть расходуется на детские товары и одежду, в том числе на их покупку в секонд-хэндах и на площадках агрегаторов объявлений.

Ранее по теме: «Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных