Ритейлеры зафиксировали всплеск продаж недорогих смартфонов после выплат на детей

В «Связном» сообщили, что с 1 по 7 июня продажи на российском рынке смартфонов в названном ценовом сегменте выросли на 32% в натуральном выражении и на 24% в денежном. При этом в мае они снижались на 9% в штуках и 12% в деньгах год к году. По подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», в первую неделю июня росла как доля устройств до 10 тыс. руб., так и более дорогих. В розничной сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в июне продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. выросли на 74%, 38% проданных устройств — смартфоны ценой от 5 тыс. до 10 тыс. руб. По оценке МТС, всплеск продаж гаджетов в июне произошел по ряду причин. Среди них — возобновление работы торговых центров, отложенный спрос и отказ от трат на отпуск. По данным ТС, с января по июнь, в России продали 13,6 млн смартфонов на 223 млрд руб., что на 3% больше в натуральном и на 5,1% в денежном выражении, чем за аналогичный период 2019 г.