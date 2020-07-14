Около 60% производителей аттракционов могут обанкротиться из-за пандемии

На начало года спрос на аттракционы участники рынка оценивали в 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд приходились на закупки государственных и муниципальных учреждений. Производители аттракционов указывают, что коммерческие покупатели их оборудования, обеспечивающие около 50% рынка, на 90% не смогут восстановить спрос в этом году. Государственные заказчики в свою очередь перераспределили расходы на другие оперативные нужды.