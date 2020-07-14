Около 60% производителей аттракционов могут обанкротиться из-за пандемии
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность поддержки производителей аттракционов. Из-за ограничений по коронавирусу могут обанкротиться около 60% предприятий этой сферы, следует из письма, направленного Мантурову (копия есть у «Коммерсанта»), информацию об обращении Титова «РИА Новостям» подтвердили в пресс-службе омбудсмена.
К омбудсмену обратились участники рынка, которые рассказали, что спрос на аттракционы почти исчез из-за запрета на посещение парков, закрытия специализированных площадок и развлекательных центров из-за пандемии коронавируса.
На начало года спрос на аттракционы участники рынка оценивали в 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд приходились на закупки государственных и муниципальных учреждений. Производители аттракционов указывают, что коммерческие покупатели их оборудования, обеспечивающие около 50% рынка, на 90% не смогут восстановить спрос в этом году. Государственные заказчики в свою очередь перераспределили расходы на другие оперативные нужды.
С 13 июля в Москве отменили ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, которые были закрыты с 25 марта. В каждом регионе график отмены ограничений устанавливается индивидуально.