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Около 60% производителей аттракционов могут обанкротиться из-за пандемии

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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность поддержки производителей аттракционов. Из-за ограничений по коронавирусу могут обанкротиться около 60% предприятий этой сферы, следует из письма, направленного Мантурову (копия есть у «Коммерсанта»), информацию об обращении Титова «РИА Новостям» подтвердили в пресс-службе омбудсмена.

К омбудсмену обратились участники рынка, которые рассказали, что спрос на аттракционы почти исчез из-за запрета на посещение парков, закрытия специализированных площадок и развлекательных центров из-за пандемии коронавируса.

На начало года спрос на аттракционы участники рынка оценивали в 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд приходились на закупки государственных и муниципальных учреждений. Производители аттракционов указывают, что коммерческие покупатели их оборудования, обеспечивающие около 50% рынка, на 90% не смогут восстановить спрос в этом году. Государственные заказчики в свою очередь перераспределили расходы на другие оперативные нужды.

С 13 июля в Москве отменили ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, которые были закрыты с 25 марта. В каждом регионе график отмены ограничений устанавливается индивидуально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных