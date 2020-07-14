«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» из-за экологических аварий

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. В результате аварии топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. 28 июня журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Руководство фабрики уволили.