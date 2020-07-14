«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» из-за экологических аварий
«Русал» предложил сменить команду менеджмента «Норникеля» и перенести головной офис компании в Норильск. Поводом стали несколько аварий на предприятиях «Норникеля», произошедших за последний месяц. В компании усомнились в компетентности менеджмента «Норникеля» и его способности управлять группой.
«Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в заявлении «Русала» (контролирует 27% акций «Норникеля»).
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. В результате аварии топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. 28 июня журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Руководство фабрики уволили.
12 июля стало известно о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода компании «Норильсктрансгаз». В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива топлива и попадания его в озеро ввели режим ЧС.