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«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» из-за экологических аварий

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«Русал» предложил сменить команду менеджмента «Норникеля» и перенести головной офис компании в Норильск. Поводом стали несколько аварий на предприятиях «Норникеля», произошедших за последний месяц. В компании усомнились в компетентности менеджмента «Норникеля» и его способности управлять группой.

«Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в заявлении «Русала» (контролирует 27% акций «Норникеля»).

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. В результате аварии топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. 28 июня журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Руководство фабрики уволили.

Ранее по теме: Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

12 июля стало известно о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода компании «Норильсктрансгаз». В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива топлива и попадания его в озеро ввели режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных