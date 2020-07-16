Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками. Для перевозке по железнодорожному мосту требуется поставить на вагон электронную пломбу «Глонасс», на паромной переправе не согласуют заявки на перевозки, рассказали «Коммерсанту» поставщики и перевозчики топлива
Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось с 1 июля и должно было стать альтернативой перевозкам на пароме. 10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, которые требуют оборудовать все вагоны пломбами «Глонасс». Как сообщили в компании «Глонасс», она сама не производит пломбы, выпускать их и устанавливать может любая организация, чьи изделия соответствуют техническим требованиям. Как рассказал изданию один из собеседников, РЖД принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами «Инженерного промышленного концерна "Страж"» (с 2016 г. официальный поставщик навигационных пломб по соглашению с «Глонассом»). Аренда пломбы стоит 960 руб. за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона, отметил собеседник. Он добавил, что перевозка на пароме обходилась в 1–1,2 тыс. руб. за вагон. Другой собеседник уточнил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 руб. за каждую операцию, аренда — 1 тыс. руб. за вагон в сутки, на некоторые типы вагонов (например, крытые и нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать две пломбы.
Оба собеседника сказали, что перевозки опасных грузов в обязательном порядке требуют сопровождения ведомственной охраной РЖД и оснащения запорными устройствами. Таким образом сборы в пользу третьих лиц сводят на нет потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. Расходы на пломбы с учетом оборота вагонов (более 18 суток в мае) составят около 26 тыс. руб. на вагон, оценил один из собеседников. В «Глонасс» сообщили,что пломбы «Страж» предлагают по самой низкой цене на рынке. Для сравнения, у «Центра развития цифровых платформ» аренда пломбы на сутки стоит 2,5 тыс. рублей.
При паромных перевозках, говорит другой источник газеты, РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную перевозку по шесть-семь суток. Это приводит к простоям вагонов на заводах в ожидании приема к перевозке и, как следствие, к остановке новых отгрузок в адрес потребителей на Крымском полуострове. Собеседники отмечают, что задержки и рост расходов на перевозки приведут к дефициту топлива в Крыму либо росту цен на бензин. Собеседник на топливном рынке отмечает, что согласование заявок на паром уже начало ускоряться так, как о ситуации узнали «в верхах», а составы с топливом по мосту никому в Крыму еще не приходили. Это газете подтвердил и один из крупных крымских нефтетрейдеров. По данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая до 1 июля выросли на 8,5%. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла почти 53 руб. В Минтрансе сообщили, что для перевозки до конца июля заявлено 279 вагонов, в том числе 233 вагона с нефтепродуктами и сжиженными углеводородными газами (СУГ). 15 июля в Крым по мосту прибыл состав из 25 вагонов с авиатопливом для Симферопольского аэропорта.