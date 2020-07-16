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Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Ведомости

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками. Для перевозке по железнодорожному мосту требуется поставить на вагон электронную пломбу «Глонасс», на паромной переправе не согласуют заявки на перевозки, рассказали «Коммерсанту» поставщики и перевозчики топлива

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось с 1 июля и должно было стать альтернативой перевозкам на пароме. 10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, которые требуют оборудовать все вагоны пломбами «Глонасс». Как сообщили в компании «Глонасс», она сама не производит пломбы, выпускать их и устанавливать может любая организация, чьи изделия соответствуют техническим требованиям. Как рассказал изданию один из собеседников, РЖД принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами «Инженерного промышленного концерна "Страж"» (с 2016 г. официальный поставщик навигационных пломб по соглашению с «Глонассом»). Аренда пломбы стоит 960 руб. за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона, отметил собеседник. Он добавил, что перевозка на пароме обходилась в 1–1,2 тыс. руб. за вагон. Другой собеседник уточнил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 руб. за каждую операцию, аренда — 1 тыс. руб. за вагон в сутки, на некоторые типы вагонов (например, крытые и нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать две пломбы.

Оба собеседника сказали, что перевозки опасных грузов в обязательном порядке требуют сопровождения ведомственной охраной РЖД и оснащения запорными устройствами. Таким образом сборы в пользу третьих лиц сводят на нет потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. Расходы на пломбы с учетом оборота вагонов (более 18 суток в мае) составят около 26 тыс. руб. на вагон, оценил один из собеседников. В «Глонасс» сообщили,что пломбы «Страж» предлагают по самой низкой цене на рынке. Для сравнения, у «Центра развития цифровых платформ» аренда пломбы на сутки стоит 2,5 тыс. рублей.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Пока ездить по мосту будут только пассажирские поезда, старт грузовых перевозок запланирован на середину 2020 года

При паромных перевозках, говорит другой источник газеты, РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную перевозку по шесть-семь суток. Это приводит к простоям вагонов на заводах в ожидании приема к перевозке и, как следствие, к остановке новых отгрузок в адрес потребителей на Крымском полуострове. Собеседники отмечают, что задержки и рост расходов на перевозки приведут к дефициту топлива в Крыму либо росту цен на бензин. Собеседник на топливном рынке отмечает, что согласование заявок на паром уже начало ускоряться так, как о ситуации узнали «в верхах», а составы с топливом по мосту никому в Крыму еще не приходили. Это газете подтвердил и один из крупных крымских нефтетрейдеров. По данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая до 1 июля выросли на 8,5%. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла почти 53 руб. В Минтрансе сообщили, что для перевозки до конца июля заявлено 279 вагонов, в том числе 233 вагона с нефтепродуктами и сжиженными углеводородными газами (СУГ). 15 июля в Крым по мосту прибыл состав из 25 вагонов с авиатопливом для Симферопольского аэропорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных