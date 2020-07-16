Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

При паромных перевозках, говорит другой источник газеты, РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную перевозку по шесть-семь суток. Это приводит к простоям вагонов на заводах в ожидании приема к перевозке и, как следствие, к остановке новых отгрузок в адрес потребителей на Крымском полуострове. Собеседники отмечают, что задержки и рост расходов на перевозки приведут к дефициту топлива в Крыму либо росту цен на бензин. Собеседник на топливном рынке отмечает, что согласование заявок на паром уже начало ускоряться так, как о ситуации узнали «в верхах», а составы с топливом по мосту никому в Крыму еще не приходили. Это газете подтвердил и один из крупных крымских нефтетрейдеров. По данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая до 1 июля выросли на 8,5%. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла почти 53 руб. В Минтрансе сообщили, что для перевозки до конца июля заявлено 279 вагонов, в том числе 233 вагона с нефтепродуктами и сжиженными углеводородными газами (СУГ). 15 июля в Крым по мосту прибыл состав из 25 вагонов с авиатопливом для Симферопольского аэропорта.