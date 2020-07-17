В Крыму начали проверку из-за высоких цен на топливо

Госкомитет Крыма по ценам и тарифам совместно Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) начали проверку обоснованности роста цен на топливо на полуострове после сообщений СМИ о проблемах с доставкой нефтепродуктов в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности», — написал Аксенов на странице «Вконтакте».