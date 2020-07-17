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В Крыму начали проверку из-за высоких цен на топливо

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Госкомитет Крыма по ценам и тарифам совместно Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) начали проверку обоснованности роста цен на топливо на полуострове после сообщений СМИ о проблемах с доставкой нефтепродуктов в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности», — написал Аксенов на странице «Вконтакте».

По его словам, с сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены, никаких проблем и дефицита топлива не предвидится.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на поставщиков и перевозчиков топлива сообщил, что Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками. Для перевозки по железнодорожному мосту требуется поставить на вагон электронную пломбу «Глонасс», а на паромной переправе не согласуют заявки на перевозки, писала газета.

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось 1 июля и должно было стать альтернативой перевозкам на пароме. 10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, в соответствии с которым необходимо оборудовать все вагоны пломбами «Глонасс».

Ранее по теме: Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных