В Крыму начали проверку из-за высоких цен на топливо
Госкомитет Крыма по ценам и тарифам совместно Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) начали проверку обоснованности роста цен на топливо на полуострове после сообщений СМИ о проблемах с доставкой нефтепродуктов в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности», — написал Аксенов на странице «Вконтакте».
По его словам, с сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены, никаких проблем и дефицита топлива не предвидится.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на поставщиков и перевозчиков топлива сообщил, что Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками. Для перевозки по железнодорожному мосту требуется поставить на вагон электронную пломбу «Глонасс», а на паромной переправе не согласуют заявки на перевозки, писала газета.
Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось 1 июля и должно было стать альтернативой перевозкам на пароме. 10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, в соответствии с которым необходимо оборудовать все вагоны пломбами «Глонасс».