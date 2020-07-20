WSJ: EBay ведет переговоры о продаже своего рекламного подразделения за $8 млрд
EBay с февраля ведет переговоры с норвежской компании Adevinta о продаже своего бизнеса по размещению объявлений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
«Сделка может быть объявлена уже в понедельник, если переговоры не прервутся», — сказали собеседники издания. По их словам, точная цена сделки пока не известна, но предполагается, что подразделение eBay будет продано примерно за $8 млрд или больше.
Подразделение eBay по размещению рекламных объявлений работает в Канаде, некоторых частях Европы, Африке, Австралии и Мексике. Его платформы позволяют пользователям размещать товары и услуги в своих местных сообществах подобно сайту электронных объявлений Craigslist в США .
Норвежская компания Adevinta занимается торговлей цифровых площадок в 16 странах, значительное присутствие имеет в некоторых странах Европы, Южной Америки и Мексики.