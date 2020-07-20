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WSJ: EBay ведет переговоры о продаже своего рекламного подразделения за $8 млрд

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EBay с февраля ведет переговоры с норвежской компании Adevinta о продаже своего бизнеса по размещению объявлений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

«Сделка может быть объявлена уже в понедельник, если переговоры не прервутся», — сказали собеседники издания. По их словам, точная цена сделки пока не известна, но предполагается, что подразделение eBay будет продано примерно за $8 млрд или больше.

Подразделение eBay по размещению рекламных объявлений работает в Канаде, некоторых частях Европы, Африке, Австралии и Мексике. Его платформы позволяют пользователям размещать товары и услуги в своих местных сообществах подобно сайту электронных объявлений Craigslist в США .

Норвежская компания Adevinta занимается торговлей цифровых площадок в 16 странах, значительное присутствие имеет в некоторых странах Европы, Южной Америки и Мексики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных