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Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск евро стоил 85,08 руб. (+1,01%), доллар — 72,545 руб. (+0,90%).

Индекс Морбиржи к 16.35 составлял 2 884,78 пункта (0,00% ),  долларовый индекс РТС — 1253,63 (– 0,99%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) подешевели на 0,069% до $43,38. Нефть марки WTI  торговалась на уровне $41,23 (-0,889%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных