Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск евро стоил 85,08 руб. (+1,01%), доллар — 72,545 руб. (+0,90%).
Индекс Морбиржи к 16.35 составлял 2 884,78 пункта (0,00% ), долларовый индекс РТС — 1253,63 (– 0,99%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) подешевели на 0,069% до $43,38. Нефть марки WTI торговалась на уровне $41,23 (-0,889%).