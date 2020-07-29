Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам 2020 г. поставки свинины в Россию достигнут 10 000 тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. То есть импорт не превысит 1% от потребления свинины в стране, оно а 2020 г. оценивается в 4,1 млн тонн. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо. Но они все равно снизятся не менее чем на 3–4%, прогнозируют эксперты. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев уточнил, что в этом году российский рынок обойдется без импортной свинины впервые как минимум за последние 30 лет. По его словам, за первые шесть месяцев года собственное производство свинины выросло на 12,6% год к году. В 2019 г. в России произвели 4,4 млн тонн свинины. Ковалев также, как и Данилов, отметил, что мировые поставщики потеряли интерес к России из-за систематического снижения оптовых цен.