Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первого половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1 000 тонн, ранее Россия импортировала до 100 000 тонн в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.
По подсчетам центра, в денежном выражении поставки свинины в Россию снизились с $170 млн до $3 млн. Руководитель центра Андрей Дальнов связал произошедшие изменения с повышением привлекательности для мировых экспортеров рынков Китая и стран Юго-Восточной Азии и сменой тарифной политики России. Импорт свинины в Россию до 2020 г. регулировался квотой, в 2019 г. онас составила 400 000 тонн. С 2020 г. ввоз свинины обложили таможенной пошлиной в 25%. Как отметил собеседник газеты, поставки до 100 000 тонн свинины ежегодно позволяли мировым производителям влиять на динамику оптовых цен на это мясо в России. Теперь тот фактор почти сойдет на нет, сказал Данилов.
Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам 2020 г. поставки свинины в Россию достигнут 10 000 тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. То есть импорт не превысит 1% от потребления свинины в стране, оно а 2020 г. оценивается в 4,1 млн тонн. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо. Но они все равно снизятся не менее чем на 3–4%, прогнозируют эксперты. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев уточнил, что в этом году российский рынок обойдется без импортной свинины впервые как минимум за последние 30 лет. По его словам, за первые шесть месяцев года собственное производство свинины выросло на 12,6% год к году. В 2019 г. в России произвели 4,4 млн тонн свинины. Ковалев также, как и Данилов, отметил, что мировые поставщики потеряли интерес к России из-за систематического снижения оптовых цен.
По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, средние цены производителей на свинину в живом весе на конец мая были на уровне 86,16 руб. за 1 кг против 108,43 руб. за 1 кг годом ранее. При этом, сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, цены на свинину в Бразилии в последнее время выросли на 30–40%, свинина оттуда неконкурентноспособна в России даже при нулевой пошлине. На то, что иностранная свинина оказалась дороже российской, указал и гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. По прогнозам Ковалева, производство свиного мяса в России в ближайшие тр года вырастит на 1 млн тонн за счет строительства новых животноводческих комплексов. Треть уйдет на потребление, еще треть — на замещение продукции подсобных и фермерских хозяйств, а 300-350 000 на экспорт, рассчитал он.