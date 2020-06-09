Цены на свинину упали ниже докризисных уровней 2014 года

Цена свинины в живом весе в Центральном федеральном округе, основном регионе ее производства, с 25 по 31 мая составила 100 руб. за 1 кг (с НДС), а средняя за январь – май – 90 руб. Это самый низкий показатель с 2014 г. Тогда средняя цена января – мая была 98 руб. за 1 кг, а за последнюю неделю мая – 112 руб. за 1 кг. Это сказано в исследовании центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Национального союза свиноводов.