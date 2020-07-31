Магазинам Москвы выписали штрафов на 300 млн рублей за маски и перчатки
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 млн руб. за нарушения масочно-перчаточного режима. Предписания получили 6000 торговых предприятий, два магазина были закрыты. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 31 июля, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям», – сказал Немерюк.
По его словам, окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд.
Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.