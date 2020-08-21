Bank of America повысил рекомендацию по акциям «Роснефти»

Ранее «Роснефть» опубликовала финансовый отчет за II квартал по МСФО. Чистая прибыль компании составила 43 млрд руб. против убытка в размере 156 млрд руб. в I квартале и прибыли в размере 194 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась в 2,1 раза до 1,04 трлн руб., при этом компания получила положительный свободный денежный поток в размере 206 млрд руб. ($3,4 млрд). По итогам квартала «Роснефть» сократила почти на $4,3 млрд, или на 5,3%, сумму финансового долга и торговых обязательств.