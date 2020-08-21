Bank of America повысил рекомендацию по акциям «Роснефти»
Bank of America повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» с нейтральной до «покупать», говорится в отчете инвестиционного банка (есть в распоряжении «Ведомостей»). Банк повысил прогноз по стоимости акций на 12 месяцев с $5,7 до $6,3.
«После публикации компанией результатов за II квартал мы считаем, что худшее для “Роснефти” позади, и повышаем рекомендацию с нейтральной до “покупать”, так как мы видим катализаторы роста», – говорится в отчете.
Аналитики банка отметили, что компания прошла II квартал без списаний активов и с положительным свободным денежным потоком. При этом II квартал был, «вероятно, худшим в современной истории с точки зрения цен на нефть».
«Сейчас, когда худшее позади, мы считаем, что “Роснефть” может продолжить генерировать свободный денежный поток, обеспечивать рост дивидендных выплат и сокращать долг. Мы также считаем, что “Роснефть” будет одним из главных выгодоприобретателей от низких ставок и более высоких цен на нефть», – указано в отчете.
В частности, банк ожидает доходность по свободному денежному потоку на уровне 20% в 2021 и 2022 гг. Дивидендная доходность, по оценке Bank of America, будет на уровне 6,41% в 2021 г. и 9,16% в 2022 г. при средней цене барреля нефти на уровне $50 и $55 соответственно.
В отчете отмечается, что «Роснефть» должна получить предоплату из Китая уже в этом году, что снизит расходы по процентам компании на $300–$600 млн в годовом выражении.
Ранее «Роснефть» опубликовала финансовый отчет за II квартал по МСФО. Чистая прибыль компании составила 43 млрд руб. против убытка в размере 156 млрд руб. в I квартале и прибыли в размере 194 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась в 2,1 раза до 1,04 трлн руб., при этом компания получила положительный свободный денежный поток в размере 206 млрд руб. ($3,4 млрд). По итогам квартала «Роснефть» сократила почти на $4,3 млрд, или на 5,3%, сумму финансового долга и торговых обязательств.