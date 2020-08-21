Акции «Яндекса» третий день подряд обновляют исторический максимум
Акции «Яндекса» на Московской бирже третий день подряд обновляют исторический максимум. По данным на 11.20 мск, максимальная цена за 1 акцию составляла 4812 руб. 19 августа акции «Яндекса» достигали 4600 руб. за штуку, 20 августа – 4728,08 руб.
В пресс-службе «Яндекса» ранее сообщили, что компания объединяет такси и каршеринг в одно приложение – «Яндекс Go». Оно также объединит поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, моментальную отправку посылок и грузов.