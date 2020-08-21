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Акции «Яндекса» третий день подряд обновляют исторический максимум

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Акции «Яндекса» на Московской бирже третий день подряд обновляют исторический максимум. По данным на 11.20 мск, максимальная цена за 1 акцию составляла 4812 руб. 19 августа акции «Яндекса» достигали 4600 руб. за штуку, 20 августа – 4728,08 руб.

В пресс-службе «Яндекса» ранее сообщили, что компания объединяет такси и каршеринг в одно приложение – «Яндекс Go». Оно также объединит поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, моментальную отправку посылок и грузов.

Ранее по теме: «Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных