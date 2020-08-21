Акции «Яндекса» третий день подряд обновляют исторический максимум

В пресс-службе «Яндекса» ранее сообщили, что компания объединяет такси и каршеринг в одно приложение – «Яндекс Go». Оно также объединит поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, моментальную отправку посылок и грузов.