Чернышенко и Колычев вошли в наблюдательный совет Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замминистра финансов Владимира Колычева в качестве его новых участников. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время пресс-конференции, передает «РИА Новости».
19 августа кабмин разрешил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замминистра финансов Владимиру Колычеву на безвозмездной основе войти в набсовет Сбербанка. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 17 марта набсовет Сбербанка утвердил 15 кандидатов для избрания в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров 24 апреля. Однако из-за пандемии его отложили на неопределенный срок.
10 апреля Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка у регулятора было объявлено в феврале. Отмечалось, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Заодно устранялся конфликт интересов: ЦБ одновременно был регулятором банковской системы и владельцем крупнейшего банка страны.