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Чернышенко и Колычев вошли в наблюдательный совет Сбербанка

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замминистра финансов Владимира Колычева в качестве его новых участников. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время пресс-конференции, передает «РИА Новости». 

19 августа кабмин разрешил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замминистра финансов Владимиру Колычеву на безвозмездной основе войти в набсовет Сбербанка. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 17 марта набсовет Сбербанка утвердил 15 кандидатов для избрания в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров 24 апреля. Однако из-за пандемии его отложили на неопределенный срок.

10 апреля Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа. 

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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка у регулятора было объявлено в феврале. Отмечалось, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Заодно устранялся конфликт интересов: ЦБ одновременно был регулятором банковской системы и владельцем крупнейшего банка страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных