Чернышенко и Колычев вошли в наблюдательный совет Сбербанка

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка у регулятора было объявлено в феврале. Отмечалось, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Заодно устранялся конфликт интересов: ЦБ одновременно был регулятором банковской системы и владельцем крупнейшего банка страны.