СМИ узнали о возможном переходе Кокорина в итальянскую «Рому»

«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, Рома продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время Рома сделает официальный запрос в Спартак на предмет трансфера Кокорина», — написал журналист.