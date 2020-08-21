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СМИ узнали о возможном переходе Кокорина в итальянскую «Рому»

Ведомости

Итальянский футбольный клуб «Рома» может выкупить футболиста Александра Кокорина у московского «Спартака». Об этом написал в своем Telegram-канале спортивный журналист Нобель Арустамян. 

«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, Рома продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время Рома сделает официальный запрос в Спартак на предмет трансфера Кокорина», — написал журналист.

Арустамян отметил, что трансфер Кокорина стал снова обсуждаться после того, как у «Ромы» сменился владелец. Джеймс Паллотта 6 августа объявил о продаже клуба миллиардеру Дэну Фридкину за €591 млн, сообщал Sports.ru.

Возможный трансфер Кокорина подтвердило и руководство «Спартака». Гендиректор футбольного клуба Шамиль Газизов на вопрос о возможном переходе Кокорина ответил, что у «Спартака» с Кокориным «были определенные договоренности по трансфере в Европу» (цитата по Championat.com).

Александр Кокорин перешел в московский «Спартак» 2 августа 2020 года, но пока из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.

Ранее по теме: Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных