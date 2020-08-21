СМИ узнали о возможном переходе Кокорина в итальянскую «Рому»
Итальянский футбольный клуб «Рома» может выкупить футболиста Александра Кокорина у московского «Спартака». Об этом написал в своем Telegram-канале спортивный журналист Нобель Арустамян.
«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, Рома продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время Рома сделает официальный запрос в Спартак на предмет трансфера Кокорина», — написал журналист.
Арустамян отметил, что трансфер Кокорина стал снова обсуждаться после того, как у «Ромы» сменился владелец. Джеймс Паллотта 6 августа объявил о продаже клуба миллиардеру Дэну Фридкину за €591 млн, сообщал Sports.ru.
Возможный трансфер Кокорина подтвердило и руководство «Спартака». Гендиректор футбольного клуба Шамиль Газизов на вопрос о возможном переходе Кокорина ответил, что у «Спартака» с Кокориным «были определенные договоренности по трансфере в Европу» (цитата по Championat.com).
Александр Кокорин перешел в московский «Спартак» 2 августа 2020 года, но пока из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.