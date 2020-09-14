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Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Ведомости

Цены на новостройки в среднем по России в июле – августе выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки, говорится в отчете Сбербанка. 

В документе отмечается, что предложение квадратного метра в июле – августе 2020 г. в среднем по стране оказалось на 3% выше, чем в том же периоде 2019 г., а котировка на первичном рынке растет на 6,2%. «[Это] связано с мерами поддержки, принятыми во время пандемии. Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости», – говорится в документе. В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами».

В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%. Больше 20% – в Подмосковье, Белгородской, Калининградской, Курской, Челябинской областях, Приморском крае и Хакасии. В Иркутской и Томской областях стоимость жилья в новостройках выросла на 38% и 36% соответственно. Рекордсменом стала Астраханская область (+45%).

Подешевело новое жилье в девяти регионах, в том числе в Курганской ( -58%), Костромской (-45%) и Новгородской (-17%) областях, а также в Якутии (-34%) и Марий Эл (-13%).

Ранее «Ведомости» сообщали, что, по оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. Это на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что ипотечный рынок восстановился и перешел к росту благодаря антикризисным мерам правительства, в частности реализации программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%. Именно на нее приходится 90% выданных кредитов на новое жилье. 

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. 10 сентября стало известно, что в правительстве обсуждают продление действия этой программы.

Ранее по теме: Ипотека в августе установила новый рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных