Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В документе отмечается, что предложение квадратного метра в июле – августе 2020 г. в среднем по стране оказалось на 3% выше, чем в том же периоде 2019 г., а котировка на первичном рынке растет на 6,2%. «[Это] связано с мерами поддержки, принятыми во время пандемии. Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости», – говорится в документе. В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами».