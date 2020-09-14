Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Цены на новостройки в среднем по России в июле – августе выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки, говорится в отчете Сбербанка.
В документе отмечается, что предложение квадратного метра в июле – августе 2020 г. в среднем по стране оказалось на 3% выше, чем в том же периоде 2019 г., а котировка на первичном рынке растет на 6,2%. «[Это] связано с мерами поддержки, принятыми во время пандемии. Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости», – говорится в документе. В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами».
В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%. Больше 20% – в Подмосковье, Белгородской, Калининградской, Курской, Челябинской областях, Приморском крае и Хакасии. В Иркутской и Томской областях стоимость жилья в новостройках выросла на 38% и 36% соответственно. Рекордсменом стала Астраханская область (+45%).
Подешевело новое жилье в девяти регионах, в том числе в Курганской ( -58%), Костромской (-45%) и Новгородской (-17%) областях, а также в Якутии (-34%) и Марий Эл (-13%).
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что ипотечный рынок восстановился и перешел к росту благодаря антикризисным мерам правительства, в частности реализации программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%. Именно на нее приходится 90% выданных кредитов на новое жилье.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. 10 сентября стало известно, что в правительстве обсуждают продление действия этой программы.