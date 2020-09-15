Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.
«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах $3–4 млрд», – цитирует «РИА Новости» Латушко. По его словам, белорусская оппозиция ожидает от ЕС «фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси».
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в колонке The Washington Post заявила, что уход Александра Лукашенко с поста президента – «вопрос времени». Тихановская стала инициатором создания в республике Координационного совета оппозиции для обеспечения трансфера власти. Сейчас несколько членов этого совета арестованы. На прошедших 9 августа выборах, по данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку.
Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за «фальсификацию» итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Россия считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.