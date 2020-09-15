Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в колонке The Washington Post заявила, что уход Александра Лукашенко с поста президента – «вопрос времени». Тихановская стала инициатором создания в республике Координационного совета оппозиции для обеспечения трансфера власти. Сейчас несколько членов этого совета арестованы. На прошедших 9 августа выборах, по данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку.