Российское судно достройки «Северного потока – 2» отправилось в Германию

Судно до начала 2020 г. фигурировало на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» (оба построены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре). Теперь оба снабженца не фигурируют в составе «Газпром флота», а в Российском морском регистре судоходства собственником этих судов значится компания «Нобилити», писал РБК.