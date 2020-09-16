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Российское судно достройки «Северного потока – 2» отправилось в Германию

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Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» направляется в немецкий порт Мукран для достройки газопровода «Северный поток – 2», говорится на мониторинговом ресурсе Marinetraffic.

По данным ресурса, 15 сентября судно вышло из порта в Санкт-Петербурге и 17 сентября должно прийти в Мукран в Германии. На сайте уточняется, что судно было построено в 2019 г.

Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Из-за санкций для продолжения укладки труб с Дальнего Востока пришлось перебросить российский трубоукладчик «Академик Черский» – единственное отечественное судно, пригодное для проведения работ такого класса.

Судно до начала 2020 г. фигурировало на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» (оба построены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре). Теперь оба снабженца не фигурируют в составе «Газпром флота», а в Российском морском регистре судоходства собственником этих судов значится компания «Нобилити», писал РБК.

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных