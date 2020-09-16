Предприятиям легкой промышленности компенсируют проценты по кредитам
Предприятиям легкой промышленности частично компенсируют затраты на проценты по кредитам. На эти цели правительство направит 1 млрд руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 г. для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд руб.», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Из документа следует, что получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет. При этом субсидии будут поступать ежемесячно.
В начале сентября Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга. Льготой смогут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства. При этом сумма лизингового договора должна быть не менее 50 млн руб., а срок его действия – не меньше двух лет. Максимальный объем госсубсидии, за счет которой предоставляется скидка, составляет 200 млн руб.
Ранее правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,8 трлн руб.