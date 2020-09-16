Предприятиям легкой промышленности компенсируют проценты по кредитам

В начале сентября Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга. Льготой смогут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства. При этом сумма лизингового договора должна быть не менее 50 млн руб., а срок его действия – не меньше двух лет. Максимальный объем госсубсидии, за счет которой предоставляется скидка, составляет 200 млн руб.