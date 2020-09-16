ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд
Убытки футбольной индустрии от пандемии коронавируса и ее последствий оцениваются в $14 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на главу комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Рена.
«Футбол сильно пострадал от пандемии. Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов. Существует реальная опасность того, что хорошая работа, которую мы проделали по развитию футбола в Азии и Африке, может быть разрушена, поэтому мы хотим смягчить удар и сохранить то развитие, которое было осуществлено», ‒ сказал он, отметив, что цифра в $14 млрд основана на текущем сценарии, когда футбол постепенно возвращается в привычный темп.
По его словам, на сегодняшний день ФИФА выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии и 150 из 211 футбольных ассоциаций подали заявки на получение средств.