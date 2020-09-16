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ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд

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Убытки футбольной индустрии от пандемии коронавируса и ее последствий оцениваются в $14 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на главу комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Рена. 

«Футбол сильно пострадал от пандемии. Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов. Существует реальная опасность того, что хорошая работа, которую мы проделали по развитию футбола в Азии и Африке, может быть разрушена, поэтому мы хотим смягчить удар и сохранить то развитие, которое было осуществлено», ‒ сказал он, отметив, что цифра в $14 млрд основана на текущем сценарии, когда футбол постепенно возвращается в привычный темп. 

По его словам, на сегодняшний день ФИФА выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии и 150 из 211 футбольных ассоциаций подали заявки на получение средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных