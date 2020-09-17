Российское судно прибыло в порт Германии для работ на «Северном потоке – 2»
Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» прибыло в немецкий порт Мукран, следует из данных мониторингового сервиса Marinetraffic. По данным сервиса, судно вышло из порта Санкт-Петербурга и провело в пути два дня.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Из-за санкций для продолжения укладки труб с Дальнего Востока пришлось перебросить российский трубоукладчик «Академик Черский» – единственное отечественное судно, пригодное для проведения работ такого класса.
Судно до начала 2020 г. фигурировало на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» (оба построены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре). Теперь оба снабженца не фигурируют в составе «Газпром флота», а в Российском морском регистре судоходства собственником этих судов значится компания «Нобилити», писал РБК.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.