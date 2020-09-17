ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. 10 сентября стало известно, что в правительстве обсуждают продление действия этой программы.