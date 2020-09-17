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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Ведомости

ВТБ с 17 сентября снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,1%.

«С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п. п. – до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней», – говорится в сообщении.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить такой кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках сроком до 30 лет.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. 10 сентября стало известно, что в правительстве обсуждают продление действия этой программы.

По оценке «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., что на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных