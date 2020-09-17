ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%
ВТБ с 17 сентября снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,1%.
«С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п. п. – до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней», – говорится в сообщении.
Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить такой кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках сроком до 30 лет.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. 10 сентября стало известно, что в правительстве обсуждают продление действия этой программы.
По оценке «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., что на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.