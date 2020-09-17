Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
России в ближайшие три года (с 2021 по 2023 г.г.) планирует выделить более 9,5 трлн руб. на обеспечение национальной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.
«Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3,113 трлн руб., в 2022 году — 3,231 трлн руб. и в 2023 году — 3,257 трлн руб.», — приводит агентство данные из документа.
При этом расходы на развитие системы базирования Черноморского флота в 2022-2023 годах составят более 4,5 млрд руб. Из записки следует, что в указанный период ежегодно планируется тратить 2 285,9 млн «на мероприятия, ранее реализуемые в рамках ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ"».
Ранее министр финансов Антон Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял. По словам министра, за счет этого в следующем году бюджетные расходы сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – на около 900 млрд руб.