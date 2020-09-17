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Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

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России в ближайшие три года (с 2021 по 2023 г.г.) планирует выделить более 9,5 трлн руб. на обеспечение национальной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

«Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3,113 трлн руб., в 2022 году — 3,231 трлн руб. и в 2023 году — 3,257 трлн руб.», — приводит агентство данные из документа.

При этом расходы на развитие системы базирования Черноморского флота в 2022-2023 годах составят более 4,5 млрд руб. Из записки следует, что в указанный период ежегодно планируется тратить 2 285,9 млн «на мероприятия, ранее реализуемые в рамках ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ"».

Ранее министр финансов Антон Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял. По словам министра, за счет этого в следующем году бюджетные расходы сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – на около 900 млрд руб.

Ранее по теме: Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных