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Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 8,22% и к закрытию торгов в 22.00 мск их стоимость достигла 4900 руб., свидетельствуют данные торгов. Цены на бумаги крупнейшей российской интернет-компании взлетели после появившихся новостей о предварительной договоренность по покупке TCS Group (управляет группой «Тинькофф», среди основных активов которой «Тинькофф банк»). В последний раз такая стоимость акций «Яндекса» была 8 сентября.

Как следует из данных Мосбиржи, к концу торгов не осталось желающих продавать акции «Яндекса», объем предложения по покупке акций интернет-компании был равен нулю.

Депозитарные расписки TCS Group в ходе торгов на Мосбирже обновили исторический максимум, подорожав в цене на 12,79% – до 2165 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных