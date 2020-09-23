Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 8,22% и к закрытию торгов в 22.00 мск их стоимость достигла 4900 руб., свидетельствуют данные торгов. Цены на бумаги крупнейшей российской интернет-компании взлетели после появившихся новостей о предварительной договоренность по покупке TCS Group (управляет группой «Тинькофф», среди основных активов которой «Тинькофф банк»). В последний раз такая стоимость акций «Яндекса» была 8 сентября.