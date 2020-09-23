Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»
Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 8,22% и к закрытию торгов в 22.00 мск их стоимость достигла 4900 руб., свидетельствуют данные торгов. Цены на бумаги крупнейшей российской интернет-компании взлетели после появившихся новостей о предварительной договоренность по покупке TCS Group (управляет группой «Тинькофф», среди основных активов которой «Тинькофф банк»). В последний раз такая стоимость акций «Яндекса» была 8 сентября.
Как следует из данных Мосбиржи, к концу торгов не осталось желающих продавать акции «Яндекса», объем предложения по покупке акций интернет-компании был равен нулю.
Депозитарные расписки TCS Group в ходе торгов на Мосбирже обновили исторический максимум, подорожав в цене на 12,79% – до 2165 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.