Страховщики отказались сотрудничать с судами для «Северного потока – 2»
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в циркуляре группы.
«Членам (международной группы страховых компаний – прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлечённых в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток – 2» или «Турецкий поток», – следует из документа.
В связи с этим страховщиков призвали во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку – 2» или «Турецкому потоку».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.