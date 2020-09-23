Страховщики отказались сотрудничать с судами для «Северного потока – 2»

«Членам (международной группы страховых компаний – прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлечённых в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток – 2» или «Турецкий поток», – следует из документа.