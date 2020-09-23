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Страховщики отказались сотрудничать с судами для «Северного потока – 2»

Ведомости

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в циркуляре группы.

«Членам (международной группы страховых компаний – прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлечённых в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток – 2» или «Турецкий поток», – следует из документа.

В связи с этим страховщиков призвали во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку – 2» или «Турецкому потоку».

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. В отношении него действуют санкции США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток ‒ 2». Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно «Северного потока ‒ 2», в том числе из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным или из-за последствий для безопасности.

Ранее по теме: Нарышкин заявил об использовании Навального для срыва «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных