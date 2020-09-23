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Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

Ведомости

Основатель TCS Group (управляет «Тинькофф банком») Олег Тиньков намерен остаться с компанией после возможной сделки с «Яндексом» по ее продаже. Об этом он сам рассказал агентству Reuters.

Также, по его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовых рынках, и теперь намерен заняться «чем-то другим». В том числе, созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией, с которой сам сейчас борется.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст. С марта 2020 г. бизнесмен лечится от лейкемии и недавно перенес операцию по пересадке костного мозга.

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных