Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»
Также, по его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовых рынках, и теперь намерен заняться «чем-то другим». В том числе, созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией, с которой сам сейчас борется.
Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст. С марта 2020 г. бизнесмен лечится от лейкемии и недавно перенес операцию по пересадке костного мозга.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.