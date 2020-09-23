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Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»

Ведомости

Основатель TCS Group (управляет «Тинькофф банком» Олег Тиньков назвал сделку с «Яндексом» «скорее слиянием», чем продажей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в «Тинькофф банк» и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», – написал он.

Он также добавил, что на данный момент его главный проект – «выжить». В марте Тиньков объявил о том, что болеет лейкемией. Ранее он заявил агентству Reuters, что займётся созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией, с которой сам сейчас борется.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных