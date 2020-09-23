Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»
«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в «Тинькофф банк» и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», – написал он.
Он также добавил, что на данный момент его главный проект – «выжить». В марте Тиньков объявил о том, что болеет лейкемией. Ранее он заявил агентству Reuters, что займётся созданием благотворительного фонда по борьбе с лейкемией, с которой сам сейчас борется.
Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.