Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»

«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в «Тинькофф банк» и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», – написал он.