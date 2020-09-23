Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
С открытия торгов в 10.00 мск цена бумаги поднялась с 4900 руб. до 5228 руб. в 11.22 мск. Это исторический максимум стоимости акций компании, который она обновляет второй раз с начала сентября.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию,что на 8% выше цены закрытия GDR TCS Group Holding ($25,60 на 21 сентября).