В «Аэрофлоте» ответили на слова Грефа о трудностях с обслуживанием долга
«Что касается сложностей «Аэрофлота» с обслуживанием долга, – это, конечно, фигура речи. Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», – сказал Демин. В то же время он согласился с оценкой Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли, которая, по словам Демина, «объективно очень тяжелая».
Ранее Греф заявил, что «Аэрофлот» с трудом обслуживает свои долги перед Сбербанком на фоне трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Согласно августовскому отчету компании, наиболее трудный период пришелся на май – июнь, когда, чтобы покрыть кассовые разрывы на фоне закрытия международного авиасообщения, перевозчику пришлось брать кредиты коммерческих банков, увеличив долг перед ними на конец июня на 48,5 млрд руб. – до 64,4 млрд руб.
Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций.