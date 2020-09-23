В «Аэрофлоте» ответили на слова Грефа о трудностях с обслуживанием долга

«Что касается сложностей «Аэрофлота» с обслуживанием долга, – это, конечно, фигура речи. Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», – сказал Демин. В то же время он согласился с оценкой Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли, которая, по словам Демина, «объективно очень тяжелая».