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В «Аэрофлоте» ответили на слова Грефа о трудностях с обслуживанием долга

Ведомости

«Аэрофлот» своевременно исполняет свои обязательства по ранее взятым кредитам. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин в ответ на слова главы Сбербанка Германа Грефа о трудностях с обслуживанием долга, передает ТАСС.

«Что касается сложностей «Аэрофлота» с обслуживанием долга, – это, конечно, фигура речи. Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», – сказал Демин. В то же время он согласился с оценкой Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли, которая, по словам Демина, «объективно очень тяжелая».

Ранее Греф заявил, что «Аэрофлот» с трудом обслуживает свои долги перед Сбербанком на фоне трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Согласно августовскому отчету компании, наиболее трудный период пришелся на май – июнь, когда, чтобы покрыть кассовые разрывы на фоне закрытия международного авиасообщения, перевозчику пришлось брать кредиты коммерческих банков, увеличив долг перед ними на конец июня на 48,5 млрд руб. – до 64,4 млрд руб.

Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций.

Ранее по теме: Греф: «Аэрофлот» с трудом обслуживает долги на фоне пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных