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РФПИ снизит стоимость препарата от коронавируса на 30% до начала продаж

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Перед началом розничных продаж препарата от коронавируса «Авифавир» его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами, говорится в совместном пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар».

«РФПИ и "ХимРар" намерены зарегистрировать "Авифавир" для амбулаторного использования лишь после снижения стоимости препарата … Цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке», — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что получение разрешения и начало применения «Авифавира» в амбулаторных условиях запланировано на октябрь.

Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-Фарм» позже сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

В РФПИ подчеркнули, что фонд и «ХимРар» не имеют отношения к аналогам «Авифавира» под торговыми марками «Арепливир» и «Коронавир». В настоящее время «Авифавир» применяется исключительно в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С июня в лечебные учреждения 74 регионов страны поставлено более 60 000 упаковок препарата. Кроме того, РФПИ и «ХимРар» отмечают высокий интерес к «Авифавиру» за рубежом, препарат поставляется в 15 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных