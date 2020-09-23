РФПИ снизит стоимость препарата от коронавируса на 30% до начала продаж
Перед началом розничных продаж препарата от коронавируса «Авифавир» его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами, говорится в совместном пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар».
«РФПИ и "ХимРар" намерены зарегистрировать "Авифавир" для амбулаторного использования лишь после снижения стоимости препарата … Цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке», — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что получение разрешения и начало применения «Авифавира» в амбулаторных условиях запланировано на октябрь.
Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-Фарм» позже сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.
В РФПИ подчеркнули, что фонд и «ХимРар» не имеют отношения к аналогам «Авифавира» под торговыми марками «Арепливир» и «Коронавир». В настоящее время «Авифавир» применяется исключительно в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С июня в лечебные учреждения 74 регионов страны поставлено более 60 000 упаковок препарата. Кроме того, РФПИ и «ХимРар» отмечают высокий интерес к «Авифавиру» за рубежом, препарат поставляется в 15 стран.