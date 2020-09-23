РФПИ снизит стоимость препарата от коронавируса на 30% до начала продаж

В РФПИ подчеркнули, что фонд и «ХимРар» не имеют отношения к аналогам «Авифавира» под торговыми марками «Арепливир» и «Коронавир». В настоящее время «Авифавир» применяется исключительно в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С июня в лечебные учреждения 74 регионов страны поставлено более 60 000 упаковок препарата. Кроме того, РФПИ и «ХимРар» отмечают высокий интерес к «Авифавиру» за рубежом, препарат поставляется в 15 стран.