Основатель Alibaba Джек Ма уступил титул самого богатого человека Китая
Основатель и владелец одного из мировых лидеров онлайн-торговли Alibaba, миллиардер Джек Ма перестал быть самым богатым человеком Китая, сообщает Bloomberg.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, Ма с состоянием $56,7 млрд опустился на вторую строчку самых богатых китайцев (на 19-е место в общемировом рейтинге). Основателя Alibaba обогнал владелец фирмы по производству бутилированной воды Nongfu Spring и специализирующейся на вакцинах фармкомпании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Чжун Шаньшань. Его состояние к 24 сентября достигло $58,7 млрд (17-е место в мире).
В целом активы Шаньшаня за девять месяцев 2020 г. выросли на $51,9 млрд. Большей частью этого роста бизнесмен обязан рекордному IPO Nongfu Spring 8 сентября 2020 г., благодаря которому Шаньшань увеличил свое состояние за сутки на $40 млрд и переместился с 31-го на 3-е место в рейтинге богатейших китайцев. Остальной прирост дали акции Beijing Wantai Biological Pharmacy, подорожавшие благодаря спросу на производимые ею тест-системы от коронавируса.
Больше с января увеличили стоимость своих активов только находящиеся на вершине рейтинга основатель Amazon Джефф Безос (1-е место, разбогател на $65,6 млрд), а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (4-е место, разбогател на $62,9 млрд). В то же время Шаньшань оказался лишь вторым по богатству человеком в Азии. Этот титул у него перехватил индиец Мукеш Амбани (5-е место в мировом списке, $85,2 млрд). Амбани управляет крупнейшим индийским холдингом Reliance Industries, в активы которого входят энергетические, нефтехимические, текстильные и телекоммуникационные компании.
В конце августа основатель Amazon Джефф Безос стал первым в истории человеком, чье состояние превысило в моменте $200 млрд благодаря росту стоимости акций онлайн-ритейлера. На 24 сентября его активы оцениваются в $178 млрд.