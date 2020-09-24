Основатель Alibaba Джек Ма уступил титул самого богатого человека Китая

Больше с января увеличили стоимость своих активов только находящиеся на вершине рейтинга основатель Amazon Джефф Безос (1-е место, разбогател на $65,6 млрд), а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (4-е место, разбогател на $62,9 млрд). В то же время Шаньшань оказался лишь вторым по богатству человеком в Азии. Этот титул у него перехватил индиец Мукеш Амбани (5-е место в мировом списке, $85,2 млрд). Амбани управляет крупнейшим индийским холдингом Reliance Industries, в активы которого входят энергетические, нефтехимические, текстильные и телекоммуникационные компании.