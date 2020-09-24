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Основатель Alibaba Джек Ма уступил титул самого богатого человека Китая

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Основатель и владелец одного из мировых лидеров онлайн-торговли Alibaba, миллиардер Джек Ма перестал быть самым богатым человеком Китая, сообщает Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, Ма с состоянием $56,7 млрд опустился на вторую строчку самых богатых китайцев (на 19-е место в общемировом рейтинге). Основателя Alibaba обогнал владелец фирмы по производству бутилированной воды Nongfu Spring и специализирующейся на вакцинах фармкомпании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Чжун Шаньшань. Его состояние к 24 сентября достигло $58,7 млрд (17-е место в мире).

В целом активы Шаньшаня за девять месяцев 2020 г. выросли на $51,9 млрд. Большей частью этого роста бизнесмен обязан рекордному IPO Nongfu Spring 8 сентября 2020 г., благодаря которому Шаньшань увеличил свое состояние за сутки на $40 млрд и переместился с 31-го на 3-е место в рейтинге богатейших китайцев. Остальной прирост дали акции Beijing Wantai Biological Pharmacy, подорожавшие благодаря спросу на производимые ею тест-системы от коронавируса.

Больше с января увеличили стоимость своих активов только находящиеся на вершине рейтинга основатель Amazon Джефф Безос (1-е место, разбогател на $65,6 млрд), а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (4-е место, разбогател на $62,9 млрд). В то же время Шаньшань оказался лишь вторым по богатству человеком в Азии. Этот титул у него перехватил индиец Мукеш Амбани (5-е место в мировом списке, $85,2 млрд). Амбани управляет крупнейшим индийским холдингом Reliance Industries, в активы которого входят энергетические, нефтехимические, текстильные и телекоммуникационные компании.

В конце августа основатель Amazon Джефф Безос стал первым в истории человеком, чье состояние превысило в моменте $200 млрд благодаря росту стоимости акций онлайн-ритейлера. На 24 сентября его активы оцениваются в $178 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных