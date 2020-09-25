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Lufthansa может сократить более тысячи пилотов

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Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa может сократить более 1000 пилотов из-за продолжающегося падения спроса на перевозки на фоне пандемии коронавируса, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, соответствующее решение обсуждалось на заседания совета директоров компании. Сначала руководство Lufthansa думало сократить 600 пилотов, однако теперь обсуждается цифра в 1100 пилотов, так как количество бронирований полетов на ближайшие месяцы продолжает падать.

Сейчас пилоты авиакомпании работают по сокращенному графику. Компания платит им за реально отработанное время. До обозначенной в трудовых договорах суммы (7 тыс. евро вторым пилотам и 20 тыс. евро командирам воздушного судна) зарплату доводят с помощью субсидий немецкого правительства. Однако выплаты из бюджета Германии заканчиваются в 2021 г.

В июне Reuters сообщал, что Lufthansa в целом планирует сократить в 2020 г. до 26 000 сотрудников. Такое решение обсуждалось на фоне того, что в пандемию компания сократила 90% полетов и терпела многомиллиардные убытки от простоя. 25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.

Ранее по теме: Lufthansa может сократить до 26 000 сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных