Lufthansa может сократить более тысячи пилотов

В июне Reuters сообщал, что Lufthansa в целом планирует сократить в 2020 г. до 26 000 сотрудников. Такое решение обсуждалось на фоне того, что в пандемию компания сократила 90% полетов и терпела многомиллиардные убытки от простоя. 25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.