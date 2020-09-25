Lufthansa может сократить более тысячи пилотов
Как рассказали собеседники издания, соответствующее решение обсуждалось на заседания совета директоров компании. Сначала руководство Lufthansa думало сократить 600 пилотов, однако теперь обсуждается цифра в 1100 пилотов, так как количество бронирований полетов на ближайшие месяцы продолжает падать.
Сейчас пилоты авиакомпании работают по сокращенному графику. Компания платит им за реально отработанное время. До обозначенной в трудовых договорах суммы (7 тыс. евро вторым пилотам и 20 тыс. евро командирам воздушного судна) зарплату доводят с помощью субсидий немецкого правительства. Однако выплаты из бюджета Германии заканчиваются в 2021 г.
В июне Reuters сообщал, что Lufthansa в целом планирует сократить в 2020 г. до 26 000 сотрудников. Такое решение обсуждалось на фоне того, что в пандемию компания сократила 90% полетов и терпела многомиллиардные убытки от простоя. 25 мая Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки перевозчика на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.