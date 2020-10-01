«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 млрд рублей

В 2018 г. холдинг Kingfisher, владеющий сетью, объявил об ее уходе с российского рынка. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что к магазинам Castorama проявили интерес все основные конкуренты — Leroy Merlin, «Петрович», Obi и «Максидом». Тогда предполагалось, что основным покупателем сети станет Leroy Merlin.