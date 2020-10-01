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«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 млрд рублей

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Британский холдинг Kingfisher закрыл сделку по продаже сети гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом», сообщили в пресс-службе Kingfisher.

«Kingfisher plc сегодня объявляет о завершении продажи Castorama Russia компании «Максидом», ведущей компании по ремонту жилья в России, на общую сумму около 7,4 млрд руб. (около 73 млн фунтов стерлингов)», — говорится в сообщении. Стороны закрыли сделку 30 сентября и получили необходимые разрешения от регулирующих органов, уточнили в компании.

Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama работала на российском рынке с 2006 г. У сети, согласно информации на официальном сайте, насчитывается 18 магазинов 13 городах России.

В 2018 г. холдинг Kingfisher, владеющий сетью, объявил об ее уходе с российского рынка. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что к магазинам Castorama проявили интерес все основные конкуренты — Leroy Merlin, «Петрович», Obi и «Максидом». Тогда предполагалось, что основным покупателем сети станет Leroy Merlin.

Ранее по теме: Британской Castorama придется искать покупателя на российский бизнес

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных