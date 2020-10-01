«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 млрд рублей
Британский холдинг Kingfisher закрыл сделку по продаже сети гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом», сообщили в пресс-службе Kingfisher.
«Kingfisher plc сегодня объявляет о завершении продажи Castorama Russia компании «Максидом», ведущей компании по ремонту жилья в России, на общую сумму около 7,4 млрд руб. (около 73 млн фунтов стерлингов)», — говорится в сообщении. Стороны закрыли сделку 30 сентября и получили необходимые разрешения от регулирующих органов, уточнили в компании.
Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama работала на российском рынке с 2006 г. У сети, согласно информации на официальном сайте, насчитывается 18 магазинов 13 городах России.
В 2018 г. холдинг Kingfisher, владеющий сетью, объявил об ее уходе с российского рынка. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что к магазинам Castorama проявили интерес все основные конкуренты — Leroy Merlin, «Петрович», Obi и «Максидом». Тогда предполагалось, что основным покупателем сети станет Leroy Merlin.