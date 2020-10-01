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Из Сбербанка ушел отвечавший за его ребрендинг топ-менеджер

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Старший вице-президент Сбербанка, глава департамента маркетинга и коммуникаций Виктор Шкипин, занимавшийся выводом на рынок бренда экосистемы «Сбер», покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Виктор Шкипин... принял решение покинуть компанию по личным причинам», — говорится в сообщении. Он будет выполнять обязанности главы департамента до назначения нового руководителя. О том, чем займется Шкипин после ухода, не сообщается.

Шкипин на посту главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка занимался выводом на рынок бренда «Сбер», открытием нового формата отделений банка, а также запуском проектов СберИндекс и СберПресс. В этой должности он находился с апреля 2020 г. Ранее Шкипин работал в ВТБ, Альфа-банке, «Вымпелкоме» и «М.Видео».

Глава Сбербанка Герман Греф 24 сентября провел масштабную презентацию новых продуктов экосистемы компании и бренда «Сбер». По его словам, дополнительные расходы на внедрение нового бренда оцениваются в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5–6 лет. Работа над ребрендингом Сбербанка велась с 2017 г. В рамках новой экосистемы Греф продемонстрировал «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомат с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы Сбера.

Ранее по теме: Греф презентовал новый бренд экосистемы «Сбер». Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных