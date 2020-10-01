Из Сбербанка ушел отвечавший за его ребрендинг топ-менеджер
Старший вице-президент Сбербанка, глава департамента маркетинга и коммуникаций Виктор Шкипин, занимавшийся выводом на рынок бренда экосистемы «Сбер», покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Виктор Шкипин... принял решение покинуть компанию по личным причинам», — говорится в сообщении. Он будет выполнять обязанности главы департамента до назначения нового руководителя. О том, чем займется Шкипин после ухода, не сообщается.
Шкипин на посту главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка занимался выводом на рынок бренда «Сбер», открытием нового формата отделений банка, а также запуском проектов СберИндекс и СберПресс. В этой должности он находился с апреля 2020 г. Ранее Шкипин работал в ВТБ, Альфа-банке, «Вымпелкоме» и «М.Видео».
Глава Сбербанка Герман Греф 24 сентября провел масштабную презентацию новых продуктов экосистемы компании и бренда «Сбер». По его словам, дополнительные расходы на внедрение нового бренда оцениваются в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5–6 лет. Работа над ребрендингом Сбербанка велась с 2017 г. В рамках новой экосистемы Греф продемонстрировал «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомат с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы Сбера.