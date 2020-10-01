Из Сбербанка ушел отвечавший за его ребрендинг топ-менеджер

Глава Сбербанка Герман Греф 24 сентября провел масштабную презентацию новых продуктов экосистемы компании и бренда «Сбер». По его словам, дополнительные расходы на внедрение нового бренда оцениваются в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5–6 лет. Работа над ребрендингом Сбербанка велась с 2017 г. В рамках новой экосистемы Греф продемонстрировал «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомат с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы Сбера.