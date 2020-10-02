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«Роснефть» сменила больше половины членов правления

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Совет директоров «Роснефти» изменил состав правления, говорится в сообщении компании. 

Новыми членами правления стали гендиректор «РН «Юганскнефтегаз» Игорь Табачников, гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев, гендиректор «РН-Ванкор» Владимир Чернов, гендиректор «Сузун» Ильгам Кучуков, председатель правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дина Маликова.

Из старого состава в правлении остались главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса «Роснефти» Желько Рунье, первый вице-президент Дидье Касимиро, вице-президент — главный геолог Андрей Поляков.

Правление покинули вице-президент по внутреннему сервису Эрик Морис Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент — руководитель аппарата компании Юрий Курилин, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин и вице-президент — руководитель службы безопасности Урал Латыпов.

«Вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании является распространенной отечественной и зарубежной практикой», — говорится в сообщении «Роснефти». Включение в состав правления главы ВБРР направлено на обеспечение непрерывного мониторинга доступности кредитно-финансовых ресурсов, уточнила «Роснефть».

Смена состава правления нужна для «улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями “Роснефти” по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче», пояснили в компании.

Как указано в сообщении «Роснефти», вице-президенты, ранее входившие в состав правления, продолжат работу в компании, будут выполнять закреплённые за ними должностные обязанности и обеспечивать деятельность правления по курируемым направлениям.

  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных