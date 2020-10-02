«Роснефть» сменила больше половины членов правления
Совет директоров «Роснефти» изменил состав правления, говорится в сообщении компании.
Новыми членами правления стали гендиректор «РН «Юганскнефтегаз» Игорь Табачников, гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев, гендиректор «РН-Ванкор» Владимир Чернов, гендиректор «Сузун» Ильгам Кучуков, председатель правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дина Маликова.
Из старого состава в правлении остались главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса «Роснефти» Желько Рунье, первый вице-президент Дидье Касимиро, вице-президент — главный геолог Андрей Поляков.
Правление покинули вице-президент по внутреннему сервису Эрик Морис Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент — руководитель аппарата компании Юрий Курилин, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин и вице-президент — руководитель службы безопасности Урал Латыпов.
«Вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании является распространенной отечественной и зарубежной практикой», — говорится в сообщении «Роснефти». Включение в состав правления главы ВБРР направлено на обеспечение непрерывного мониторинга доступности кредитно-финансовых ресурсов, уточнила «Роснефть».
Смена состава правления нужна для «улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями “Роснефти” по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче», пояснили в компании.
Как указано в сообщении «Роснефти», вице-президенты, ранее входившие в состав правления, продолжат работу в компании, будут выполнять закреплённые за ними должностные обязанности и обеспечивать деятельность правления по курируемым направлениям.