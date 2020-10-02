«Роснефть» сменила больше половины членов правления

Смена состава правления нужна для «улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями “Роснефти” по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче», пояснили в компании.