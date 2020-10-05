Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети
Российские пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе социальной сети, следует из данных сервиса Downdetector. Проблемы в основном наблюдаются в западной части страны.
62% пользователей сообщают о сбое в работе сайта, 22% уточняют, что причиной жалобы является — трудности при отправке сообщений, у 14% возникли проблемы при входе в аккаунт.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, у части аудитории мобильных приложений соцсети могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов.
«Мы оперативно восстанавливаем работу», — заявили в пресс-службе.