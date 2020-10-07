В Кремле сочли неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса
Сокращение господдержки малых и средних предприятий в России на фоне потерь из-за пандемии неверно, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее Всемирный банк в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на риски долговой политики России по наращиванию государственных займов для финансирования дефицита бюджета, в том числе ради поддержки малого бизнеса, сообщал «Коммерсант». Всемирный банк считает целесообразной точечную поддержку тех предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики.
«Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьёзную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что малый и средний бизнес является одной из основных составляющих экономики России, его доля постоянно растет в экономике и ВВП.
«Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией», — добавил он.
В начале мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса, среди которых: специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 г.); списание налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.