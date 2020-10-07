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В Кремле сочли неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса

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Сокращение господдержки малых и средних предприятий в России на фоне потерь из-за пандемии неверно, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее Всемирный банк в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на риски долговой политики России по наращиванию государственных займов для финансирования дефицита бюджета, в том числе ради поддержки малого бизнеса, сообщал «Коммерсант». Всемирный банк считает целесообразной точечную поддержку тех предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики.

«Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьёзную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что малый и средний бизнес является одной из основных составляющих экономики России, его доля постоянно растет в экономике и ВВП.

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«Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией», — добавил он.

В начале мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса, среди которых: специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 г.); списание налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных