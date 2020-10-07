В Кремле сочли неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса

«Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьёзную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой, раздавало вертолётные деньги, не приходится. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией», — сказал Песков журналистам.