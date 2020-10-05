Самозанятых приравняют к малому и среднему бизнесу в вопросе господдержки
Кабмин распространит меры господдержки, оказываемые малому и среднему бизнесу, на самозанятых. Соответствующее постановление уже подписано и в скором времени вступит в силу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Распространим на самозанятых все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы», — сказал он (цитата по ТАСС).
В начале мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса, среди которых: специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 г.); списание налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.
Самозанятым уже тогда пообещали вернуть налог на доход, уплаченный в полном объеме за 2019 г., предоставить «налоговый капитал» в размере одного МРОТа для налоговых платежей в этом году.