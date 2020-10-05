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Самозанятых приравняют к малому и среднему бизнесу в вопросе господдержки

Ведомости

Кабмин распространит меры господдержки, оказываемые малому и среднему бизнесу, на самозанятых. Соответствующее постановление уже подписано и в скором времени вступит в силу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. 

«Распространим на самозанятых все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы», — сказал он (цитата по ТАСС).

В начале мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса, среди которых: специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 г.); списание налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

Самозанятым уже тогда пообещали вернуть налог на доход, уплаченный в полном объеме за 2019 г., предоставить «налоговый капитал» в размере одного МРОТа для налоговых платежей в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных