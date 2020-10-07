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В Госдуме прокомментировали польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд

Ведомости

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение Антимонопольного органа Польши (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Каждый с ума сходит по-своему. Что касается поляков, то те вообще сейчас оголтелые русофобы и используют всякий повод, чтобы предъявлять претензии к нашей стране и компаниям. О легитимности таких действий судить сложно: есть правосудие европейское, оно покажет насколько все это соответствует букве закона», — сказал Завальный «Ведомостям».

Ранее UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). 

Позднее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. В компании считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”». 

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проанализировать информацию о штрафе UOKiK с правовой точки зрения.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций — примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: «Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных