В Госдуме прокомментировали польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение Антимонопольного органа Польши (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2».
«Каждый с ума сходит по-своему. Что касается поляков, то те вообще сейчас оголтелые русофобы и используют всякий повод, чтобы предъявлять претензии к нашей стране и компаниям. О легитимности таких действий судить сложно: есть правосудие европейское, оно покажет насколько все это соответствует букве закона», — сказал Завальный «Ведомостям».
Ранее UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
Позднее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. В компании считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проанализировать информацию о штрафе UOKiK с правовой точки зрения.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций — примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».