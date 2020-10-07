В Госдуме прокомментировали польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд

«Каждый с ума сходит по-своему. Что касается поляков, то те вообще сейчас оголтелые русофобы и используют всякий повод, чтобы предъявлять претензии к нашей стране и компаниям. О легитимности таких действий судить сложно: есть правосудие европейское, оно покажет насколько все это соответствует букве закона», — сказал Завальный «Ведомостям».