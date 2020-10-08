Samsung отчиталась о самой высокой операционной прибыли за два года

Это самое большое значение квартальной операционной прибыли корпорации с сентября 2018 г., тогда за третий квартал Samsung Electronics назвала цифру 17,57 трлн вон ($15,48 млрд). Кроме того, по предварительным итогам третьего квартала 2020 г., консолидированные продажи компании достигли около 66 трлн вон (около $56,9 млрд).