Samsung отчиталась о самой высокой операционной прибыли за два года
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics отчитался о росте операционной прибыли в третьем квартале 2020 г. на 58% — до 12,3 трлн вон ($10,6 млрд), следует из предварительного финансового отчета компании.
Это самое большое значение квартальной операционной прибыли корпорации с сентября 2018 г., тогда за третий квартал Samsung Electronics назвала цифру 17,57 трлн вон ($15,48 млрд). Кроме того, по предварительным итогам третьего квартала 2020 г., консолидированные продажи компании достигли около 66 трлн вон (около $56,9 млрд).
В предварительном отчете Samsung Electronics оговаривается, что пока компания не публикует сведения по отдельным подразделениям.
В конце июля Samsung Electronics представила финансовые показатели второго квартала 2020 г.(завершился в конце июня). По данным компании, ее квартальная операционная прибыль составила 8,15 трлн вон ($7,02 млрд) при общем обороте 52,97 трлн вон ($45,67 млрд). Во втором квартале, несмотря на пандемию коронавируса и закрытие части магазинов, компания успела перенаправить часть продаж онлайн.