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Samsung отчиталась о самой высокой операционной прибыли за два года

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Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics отчитался о росте операционной прибыли в третьем квартале 2020 г. на 58% — до 12,3 трлн вон ($10,6 млрд), следует из предварительного финансового отчета компании.

Это самое большое значение квартальной операционной прибыли корпорации с сентября 2018 г., тогда за третий квартал Samsung Electronics назвала цифру 17,57 трлн вон ($15,48 млрд). Кроме того, по предварительным итогам третьего квартала 2020 г., консолидированные продажи компании достигли около 66 трлн вон (около $56,9 млрд).

В предварительном отчете Samsung Electronics оговаривается, что пока компания не публикует сведения по отдельным подразделениям.

В конце июля Samsung Electronics представила финансовые показатели второго квартала 2020 г.(завершился в конце июня). По данным компании, ее квартальная операционная прибыль составила 8,15 трлн вон ($7,02 млрд) при общем обороте 52,97 трлн вон ($45,67 млрд). Во втором квартале, несмотря на пандемию коронавируса и закрытие части магазинов, компания успела перенаправить часть продаж онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных