Samsung подписала контракт с Verizon на $6,6 млрд на построение сетей 5G в США

Причина укрепления позиций Samsung в 5G – запрет многих стран на использование в сетях пятого поколения оборудования лидера рынка, Huawei. США и Великобритания ввели такой запрет из-за угрозы безопасности и возможного использования оборудования спецслужбами Китая. «Многие телекоммуникационные компании обратятся к Samsung за оборудованием для построения сетей 5G из-за запрета США на оборудование Huawei и проблем у Nokia. Если не считать эти две компании, альтернатив не так уж много: Samsung и Ericsson», – рассказал Financial Times аналитик компании SK Securities Ким Ён У. По его словам, в ближайшее время Samsung получит еще несколько аналогичных контрактов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Под проблемами Nokia аналитик имеет в виду выбор финской компанией более дорогого технологического решения для оборудования 5G, что в результате обернулось задержками для заказчиков, необходимостью дополнительных инвестиций в исследования и разработку и уступкой доли рынка конкурентам Huawei и Ericsson, которые выбрали более дешевое решение. Nokia дважды за последние три года меняла руководителя подразделения сотовых сетей.