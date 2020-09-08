Samsung подписала контракт с Verizon на $6,6 млрд на построение сетей 5G в США

Samsung подписала контракт с Verizon на $6,6 млрд на построение сетей 5G в СШАЭто последствие введенного Трампом запрета на оборудование Huawei
Сделка между южнокорейским гигантом Samsung, который в том числе производит оборудование для сетей 5G, и американской телекоммуникационной компанией Verizon была оформлена 4 сентября. По условиям сделки, которая в основном касается инфраструктуры сетей 5G, Samsung до конца 2025 г. окажет Verizon услуги по поставке, инсталляции и поддержке телекоммуникационного оборудования на общую сумму в $6,6 млрд. Представители южнокорейской компании отказались уточнить, какую долю контракта составляет оборудование именно для сетей 5G.
По мнению аналитиков, контракт с Verizon поможет Samsung укрепить свое положение в секторе поставок оборудования для построения сетей 5G. The Wall Street Journal приводит данные исследовательского агентства Dell’Oro Group, согласно которым компания занимает в секторе четвертое место в мире (10% рынка) после Huawei (30%), Ericsson (20%) и Nokia (15%). Samsung получала заказы от Verizon и ранее. Компании входят в альянс Open RAN Coalition, который пропагандирует новые технологии без угроз для безопасности.
До сих пор, по данным JPMorgan на июль 2020 г., Verizon была крупнейшим заказчиком для Nokia. «Мы сыграли существенную роль в развитии сетей Verizon третьего и четвертого поколения и продолжаем сотрудничать с ними при построении сетей пятого поколения», – заявила агентству Reuters представитель Nokia. Акции Samsung выросли на новостях о заключении контракта с Verizon на 2%. Примерно на столько же упали акции Nokia.
Первая сеть пятого поколения в мире запущена в апреле 2019 г. как раз в Южной Корее с участием Samsung. Чуть позже свою первую сеть запустили США: оператор Verizon Wireless начал предлагать услуги связи 5G в Чикаго и Миннеаполисе. Чтобы ускорить внедрение сетей 5G, администрация президента США в августе 2020 г. объявила о намерении в ближайшее время провести аукцион частот, ранее занятых военным ведомством. Аналитики ожидают, что развитие сетей 5G в этом году в США ускорится благодаря появлению новых моделей Apple iPhone с поддержкой 5G (продажи начнутся в октябре).
Причина укрепления позиций Samsung в 5G – запрет многих стран на использование в сетях пятого поколения оборудования лидера рынка, Huawei. США и Великобритания ввели такой запрет из-за угрозы безопасности и возможного использования оборудования спецслужбами Китая. «Многие телекоммуникационные компании обратятся к Samsung за оборудованием для построения сетей 5G из-за запрета США на оборудование Huawei и проблем у Nokia. Если не считать эти две компании, альтернатив не так уж много: Samsung и Ericsson», – рассказал Financial Times аналитик компании SK Securities Ким Ён У. По его словам, в ближайшее время Samsung получит еще несколько аналогичных контрактов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Под проблемами Nokia аналитик имеет в виду выбор финской компанией более дорогого технологического решения для оборудования 5G, что в результате обернулось задержками для заказчиков, необходимостью дополнительных инвестиций в исследования и разработку и уступкой доли рынка конкурентам Huawei и Ericsson, которые выбрали более дешевое решение. Nokia дважды за последние три года меняла руководителя подразделения сотовых сетей.
От торговой войны США с Китаем получили выгоду китайские биржи (многие китайские компании предпочли провести первичное или вторичное размещение акций на родине) и китайский производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi (вышел на третье место в Европе по продажам смартфонов, сместив с него своего основного конкурента – Huawei). Ну а теперь пришла очередь Samsung.
На фоне китайско-американского конфликта Samsung постепенно закрывает свои мощности в Китае, объясняя это ростом стоимости рабочей силы в регионе. В 2019 г. Samsung закрыла в стране производство смартфонов, а в августе 2020 г. – производство компьютеров. 7 сентября представитель компании заявил, что компания планирует к концу ноября закрыть свой последний завод в Китае по производству телевизоров. В результате в регионе у Samsung останется только завод по производству бытовой техники в Сучжоу и две фабрики по производству чипов, в Сучжоу и Сиане.