Титов предложил способ регулирования кальянных после введения ограничений

Титов предложил определить «кальянный клуб» как специализированное помещение с усиленной вентиляцией и входом строго с 18 лет. Также необходимо будет внести изменения в СанПиН, нормы пожарной безопасности и уделить внимание системе вентиляции. Выделение кальянных в отдельный вид экономической деятельности не означает, что в них нельзя будет подавать еду и напитки. Титов пояснил, что «речь идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов — это будет в первую очередь именно кальянная».