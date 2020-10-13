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Титов предложил способ регулирования кальянных после введения ограничений

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Бизнесомбудсмен при президенте России Борис Титов предложил создать для кальянных отдельный код ОКВЭД, чтобы избежать правовых коллизий и выделить их работу из сферы общественного питания, сообщил РБК со ссылкой на письмо Титова министру экономического развития Максиму Решетникову.

31 октября 2020 г. вступают в силу поправки, согласно которым курение электронных сигарет, вейпов и кальянов приравнено к табакокурению и запрещено в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Ранее уже существовал запрет на курение табакосодержащих кальянных смесей. Заведения общепита должны были перейти на безтабачные смеси. Легально курить табакосодержащие смеси можно в кальянных, где не предлагается еда и напитки.

По мнению Титова, невозможность предложить посетителям общепита кальян негативно скажется на заведениях, потому что эта услуга значительно увеличивает средний чек. Бизнесомбудсмен предложил создать специальные «кальянные клубы» по соседству с заведениями общепита и создать для них новый код ОКВЭД. Сейчас кальянные и общепит используют один такой код.

Титов предложил определить «кальянный клуб» как специализированное помещение с усиленной вентиляцией и входом строго с 18 лет. Также необходимо будет внести изменения в СанПиН, нормы пожарной безопасности и уделить внимание системе вентиляции. Выделение кальянных в отдельный вид экономической деятельности не означает, что в них нельзя будет подавать еду и напитки. Титов пояснил, что «речь идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов — это будет в первую очередь именно кальянная».

Ранее по теме: В России унифицируют регулирование табачных изделий, электронных сигарет и вейпов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных