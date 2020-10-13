Титов предложил способ регулирования кальянных после введения ограничений
31 октября 2020 г. вступают в силу поправки, согласно которым курение электронных сигарет, вейпов и кальянов приравнено к табакокурению и запрещено в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Ранее уже существовал запрет на курение табакосодержащих кальянных смесей. Заведения общепита должны были перейти на безтабачные смеси. Легально курить табакосодержащие смеси можно в кальянных, где не предлагается еда и напитки.
По мнению Титова, невозможность предложить посетителям общепита кальян негативно скажется на заведениях, потому что эта услуга значительно увеличивает средний чек. Бизнесомбудсмен предложил создать специальные «кальянные клубы» по соседству с заведениями общепита и создать для них новый код ОКВЭД. Сейчас кальянные и общепит используют один такой код.
Титов предложил определить «кальянный клуб» как специализированное помещение с усиленной вентиляцией и входом строго с 18 лет. Также необходимо будет внести изменения в СанПиН, нормы пожарной безопасности и уделить внимание системе вентиляции. Выделение кальянных в отдельный вид экономической деятельности не означает, что в них нельзя будет подавать еду и напитки. Титов пояснил, что «речь идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов — это будет в первую очередь именно кальянная».