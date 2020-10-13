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В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщили в пресс-службе правительства.

«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в сообщении. Теперь за их незаконный вывоз на сумму от 100 000 руб. будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз за пределы страны необработанной древесины. Он отметил, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить «жесткий заслон». По словам президента, для этого также необходимо еще активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам.

Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.

Ранее по теме: Экспорт необработанного леса из России хотят запретить

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных