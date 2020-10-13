В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в сообщении. Теперь за их незаконный вывоз на сумму от 100 000 руб. будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.