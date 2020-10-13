В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщили в пресс-службе правительства.
«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в сообщении. Теперь за их незаконный вывоз на сумму от 100 000 руб. будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз за пределы страны необработанной древесины. Он отметил, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить «жесткий заслон». По словам президента, для этого также необходимо еще активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам.
Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.