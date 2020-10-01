Экспорт необработанного леса из России хотят запретить

Экспорт необработанного леса из России хотят запретитьЭто решение должно вступить в силу в конце 2022 года
«Поручаю с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», – сказал 30 сентября президент на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.
Речь идет фактически о полном прекращении вывоза пиловочного сырья (круглых бревен), поскольку на хвойные породы приходится около 70% экспорта необработанного леса, отметил гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев.
Бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон, сказал президент на совещании. Для этого, по его словам, также необходимо еще активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам. Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, главной проблемой остается нелегальная заготовка древесины, ее легализация через примитивную обработку с минимальными издержками для дальнейшей продажи, в том числе на экспорт. «Есть несколько основных вариантов появления объема незаконно заготовленной древесины: срубили, не имея никаких прав на участок; срубили не там, где разрешили; срубили под видом санитарной рубки», – отметила она по итогам совещания. В результате, по словам Абрамченко, продать сегодня можно любой объем древесины, не подтверждая его легальность.
Контроль за движением сырья теоретически должна осуществлять работающая с 2015 г. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). В госсистему попадает только легальная рубка, но есть и большой нелегальный рынок, в основном на Дальнем Востоке, отмечает Богатырев.
В России в первом полугодии 2020 г. выявлено 6800 фактов незаконной рубки с объемом 507 500 куб. м древесины и причиненным вредом в 3,9 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в Рослесхозе. По данным ведомства, количество фактов выявленной незаконной рубки сохранилось на уровне аналогичного периода 2019 г., но объем снизился на 7%, причиненный лесам вред – на 30%. Более 69% общего объема выявленных незаконных рубок в стране приходится на Сибирский федеральный округ (351 300 куб. м), в том числе 40% – на Иркутскую область (200 900 куб. м).
ЛесЕГАИС нужно доработать, подключив к ней ФТС и правоохранительные органы, полагает Абрамченко. По ее словам, в информсистему также необходимо заносить данные о технике, занятой на лесозаготовках. Это можно сделать за счет обязательного оснащения спецмашин системой навигации «Глонасс» и обязав лесозаготовительные компании включать данные о них в ЛесЕГАИС. Нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься, считает вице-премьер.
В прошлом году в РФ, по официальным данным, было заготовлено 219 млн куб. м (снижение на 8,3% к 2018-му). Из них в виде круглого леса, по данным ФТС, экспортировали 15,9 млн куб. м, что на 18% меньше показателей 2018 г. За первое полугодие 2020 г. Россия экспортировала 6,4 млн куб. м круглого леса. При этом кругляк занимает в физических объемах порядка 85–90% от общего экспорта древесины из РФ, в денежном выражении это всего лишь 48% от общей суммы в $12,3 млрд в год, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.
Сейчас правительство РФ борется с экспортом необработанного леса, устанавливая фактически заградительные пошлины: в 2019 г. они выросли с 25% от стоимости продукции до 40%, в 2020-м – до 60%, в 2021-м поднимутся до 80%. Это дает свои плоды: доля кругляка в экспорте снижается, а более маржинальных пиломатериалов растет, говорит Богатырев. В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире поставщиком хвойных пиломатериалов, обойдя Канаду, добавляет эксперт. При этом доля российских пиломатериалов на крупнейшем китайском рынке в 2020 г. сократилась на 2 п. п. до 60%. Наращивали свои доли в КНР Белоруссия, Украина, Германия и Швеция.
Введение полного запрета на экспорт необработанной древесины, с одной стороны, нанесет удар по серому бизнесу в приграничных с Китаем регионах, отмечает Худалов. С другой – можно удешевить сырье для российских производителей древесной продукции: для этого нужно распространить действие субсидий на транспортировку древесины на экспорт (покрывает 80% транспортных затрат) на внутренние перевозки.
Управляющий директор Segezha Group (производитель бумаги, фанеры, пиломатериалов) Николай Иванов говорит, что отечественной лесопереработке нужна поддержка: «Дефицит сырья в российском леспроме, кроме лиственных пород, очевиден». По его словам, рост переработки древесины в РФ позволит создать новые рабочие места и увеличить поступление налогов в федеральный и региональные бюджеты. Но нужно четко прописать в законе определение «грубо обработанной древесины», иначе под запрет могут попасть и некоторые виды пиломатериалов. Также смущает Иванова слишком короткий срок на введение запрета на экспорт необработанной древесины: «Это слишком короткий переходный период». Директор по закупкам и логистике группы «Свеза» (крупный производитель березовой фанеры) Борис Диденко опасается, что в результате запрета экспорта снизятся объемы заготовки древесины, а это грозит неконтролируемым ростом цен на сырье. В группе «Илим» (крупный производитель и экспортер целлюлозно-бумажной продукции) и ГК «Титан» (один из крупнейших лесооператоров) на запросы «Ведомостей» не ответили.
Такая радикальная мера, введенная в короткий срок, может иметь негативный эффект для рынка, предупреждает консультант агентства WhatWood Марина Зотова. В качестве примера она приводит последовательное повышение экспортных пошлин на необработанную древесину и квотирование поставок, что парализовало работу некоторых крупных предприятий на Дальнем Востоке. Небольшие компании, скорее всего, не смогут создать перерабатывающие мощности к 2022 г., поэтому в выигрыше останутся крупные производители, согласен Худалов.
Ужесточение условий экспорта лесоматериалов наблюдается сегодня и в других крупнейших странах – экспортерах этой продукции (к ним относятся США, Канада, Новая Зеландия, Польша, Германия. – «Ведомости»), говорит Богатырев. Например, в Канаде уже много лет действуют высокие пошлины на вывоз круглого леса. А в сентябре 2020 г. в стране пересмотрели условия отнесения продукции к пиломатериалам, установив минимальное сечение для бревен, – это прикрыло лазейку, позволявшую компаниям вывозить по низким пошлинам сырой лес в виде квадратных бревен, добавляет он.