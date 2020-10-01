Экспорт необработанного леса из России хотят запретить

В прошлом году в РФ, по официальным данным, было заготовлено 219 млн куб. м (снижение на 8,3% к 2018-му). Из них в виде круглого леса, по данным ФТС, экспортировали 15,9 млн куб. м, что на 18% меньше показателей 2018 г. За первое полугодие 2020 г. Россия экспортировала 6,4 млн куб. м круглого леса. При этом кругляк занимает в физических объемах порядка 85–90% от общего экспорта древесины из РФ, в денежном выражении это всего лишь 48% от общей суммы в $12,3 млрд в год, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.