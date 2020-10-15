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В Минпромторге не увидели необходимости закрывать магазины и общепит

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Предприятия общественного питания и торговли могут продолжать работать, если прирост заболеваемости коронавирусом не увеличится, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — ответил Мантуров на вопрос о возможности продолжения работы предприятий общепита и торговли. По его словам, однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидемиологическая обстановка.

Сейчас власти прорабатывают с промышленными предприятиями алгоритмы перевода сотрудников на удаленную работу, если это не влияет на деятельность компаний, отметил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляема и не требует ввода новых ограничений. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас нет необходимости в блокировании экономики и приостановке работы предприятий.

По последним данным оперативного штаба на 14 октября, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. Больше всего заболевших в Москве — более 344 000 случаев. Следом идут Московская область (более 78 000) и Санкт-Петербург (более 49 000).

Ранее по теме: Голикова выступила против введения новых коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных