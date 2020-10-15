В Минпромторге не увидели необходимости закрывать магазины и общепит

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — ответил Мантуров на вопрос о возможности продолжения работы предприятий общепита и торговли. По его словам, однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидемиологическая обстановка.