В Минпромторге не увидели необходимости закрывать магазины и общепит
Предприятия общественного питания и торговли могут продолжать работать, если прирост заболеваемости коронавирусом не увеличится, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — ответил Мантуров на вопрос о возможности продолжения работы предприятий общепита и торговли. По его словам, однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидемиологическая обстановка.
Сейчас власти прорабатывают с промышленными предприятиями алгоритмы перевода сотрудников на удаленную работу, если это не влияет на деятельность компаний, отметил министр.
По последним данным оперативного штаба на 14 октября, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. Больше всего заболевших в Москве — более 344 000 случаев. Следом идут Московская область (более 78 000) и Санкт-Петербург (более 49 000).