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Глава МИД ФРГ: «Северный поток — 2» будет достроен

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, заявил министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Я полагаю, что "Северный поток — 2" будет достроен. Вопрос в том, когда», — заявил он.

Министр пояснил, что отношения Берлина с Москвой остаются напряженными, однако диалог необходим, поскольку Россия играет важную роль в Совете безопасности Европы, а также в переговорах по Украине и Ливии. В случае грубых нарушений Москвой норм международного права Европа будет и дальше давать «четкий европейский ответ», добавил Маас, как это произошло после возможного отравления основателя ФБК Алексея Навального.

Ранее Хайко Маас заявил, что экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неприемлемы, они являются нарушением международного права.

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позднее эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент.

15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России отравление Навального не подтвердили, поскольку врачи Омска, где он был госпитализирован, не нашли в его анализах следов яда.

Ранее по теме: Польша наложила на «Газпром» беспрецедентный штраф из-за «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных