Глава МИД ФРГ: «Северный поток — 2» будет достроен
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, заявил министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«Я полагаю, что "Северный поток — 2" будет достроен. Вопрос в том, когда», — заявил он.
Министр пояснил, что отношения Берлина с Москвой остаются напряженными, однако диалог необходим, поскольку Россия играет важную роль в Совете безопасности Европы, а также в переговорах по Украине и Ливии. В случае грубых нарушений Москвой норм международного права Европа будет и дальше давать «четкий европейский ответ», добавил Маас, как это произошло после возможного отравления основателя ФБК Алексея Навального.
Ранее Хайко Маас заявил, что экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неприемлемы, они являются нарушением международного права.
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позднее эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент.
15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России отравление Навального не подтвердили, поскольку врачи Омска, где он был госпитализирован, не нашли в его анализах следов яда.