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Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 19%

Ведомости

Выручка Mail.ru Group в III квартале 2020 г. выросла на 19% до 26,37 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. Показатель EBITDA компании снизился на 1,4% до 6,73 млрд руб.

Реклама и выручка от игр – основные источники дохода компании. По итогам II квартала 2020 г. рекламная выручка холдинга снизилась впервые за последние шесть лет — на 5,2% до 7,98 млрд руб. В самой компании ожидали падения рекламной выручки и объясняли это снижением деловой активности из-за распространения коронавируса. В III квартале 2020 г. рекламная выручка Mail.ru Group вернулась к положительной динамике. Она выросла на 5% до 9,5 млрд руб. Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы в в январе-сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.

Выручка игрового направления My.Games увеличилась на 32,8% год к году и составила 10,67 млрд руб. На долю игрового направления пришлось 40% выручки компании за указанный период. Доля выручки My.Games на международном рынке составила 76% против 74% во II квартале.

Mail.ru Group по итогам III квартала сохранила «допандемийный» прогноз по росту выручки по итогам 2020 года. В компании ожидают, что в 2020 г. этот показатель может достичь 103 млрд руб. Февральский прогноз – 103-105 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных