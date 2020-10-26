Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 19%

Реклама и выручка от игр – основные источники дохода компании. По итогам II квартала 2020 г. рекламная выручка холдинга снизилась впервые за последние шесть лет — на 5,2% до 7,98 млрд руб. В самой компании ожидали падения рекламной выручки и объясняли это снижением деловой активности из-за распространения коронавируса. В III квартале 2020 г. рекламная выручка Mail.ru Group вернулась к положительной динамике. Она выросла на 5% до 9,5 млрд руб. Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы в в январе-сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.