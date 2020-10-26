Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 19%
Выручка Mail.ru Group в III квартале 2020 г. выросла на 19% до 26,37 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. Показатель EBITDA компании снизился на 1,4% до 6,73 млрд руб.
Реклама и выручка от игр – основные источники дохода компании. По итогам II квартала 2020 г. рекламная выручка холдинга снизилась впервые за последние шесть лет — на 5,2% до 7,98 млрд руб. В самой компании ожидали падения рекламной выручки и объясняли это снижением деловой активности из-за распространения коронавируса. В III квартале 2020 г. рекламная выручка Mail.ru Group вернулась к положительной динамике. Она выросла на 5% до 9,5 млрд руб. Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы в в январе-сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.
Выручка игрового направления My.Games увеличилась на 32,8% год к году и составила 10,67 млрд руб. На долю игрового направления пришлось 40% выручки компании за указанный период. Доля выручки My.Games на международном рынке составила 76% против 74% во II квартале.
Mail.ru Group по итогам III квартала сохранила «допандемийный» прогноз по росту выручки по итогам 2020 года. В компании ожидают, что в 2020 г. этот показатель может достичь 103 млрд руб. Февральский прогноз – 103-105 млрд руб.